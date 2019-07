»Tudi otrokom politikov morajo biti odprta vsa vrata«

Ljubljana – V prejšnjem mandatu evropskega parlamenta je bila odmevna zaposlitev sina Janeza Janše Žana kot akreditiranega pomočnika vseh treh poslancev iz vrst SDS. Letos pa je mesto med akreditiranimi pomočniki Tanje Fajon dobila Špela Han, hči vodje poslancev SD Matjaža Hana, ki je prej v njeni pisarni opravljala pripravništvo. Evropska poslanka zanjo zatrjuje, da zelo dobro pozna politike Evropske unije.Evropski poslanci lahko akreditirane pomočnike, ki so razpeti med Brusljem in Strasbourgom, prosto izbirajo, le da ostanejo znotraj proračuna, ki ga je določil evropski parlament. Ko smo pred tednom dni preverjali, kako ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom.

Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.