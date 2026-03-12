Tudi Paravan na prirejenem poslovnem srečanju

Tarča prirejenega poslovnega srečanja, na kakršnih so nastali tudi nezakoniti posnetki nekdanje ministrice Dominike Švarc Pipan in odvetnice Nine Zidar Klemenčič, je bil očitno tudi Dejan Paravan, sicer dolgoletni prijatelj in sodelavec premierja Roberta Goloba. Kot je sporočil, je imel povsem podobno izkušnjo. Prijaviti jo je skušal policiji, a ker ni bilo posnetkov, tudi kaznivega dejanja ni bilo.

Nekdanji generalni direktor Gen energije, ki je od začetka leta zaposlen v zasebnem energetskem podjetju NGEN, Dejan Paravan ocenjuje, da je bil tudi sam tarča prirejenega poslovnega srečanja.

Sporočil je, da so konec januarja z njimnavezali stik zastopniki investicijskega sklada, ki je imel interes investiranja na področju energetike v jugovzhodni Evropi in je zato iskal lokalne eksperte. Ker je sam konec leta 2025 zamenjal službo in kariero nadaljuje v zasebnem podjetju, je »tako kot na mnoge druge sestanke z mednarodno udeležbo šel tudi na srečanje z dvema predstavnikoma sklada z imenom Parosi Capital«.

Brez transparentnosti in ugleda

»Konec februarja smo se srečali v Zagrebu. Po daljšem uvodnem delu pogovora o moji karieri in trendih v energetiki so postajala vprašanja in dikcija sogovornikov vedno bolj sugestibilna. Kljub temu, da sem jim skozi sestanek večkrat povedal, da želim sodelovati na transparenten način in večkrat vprašal, za katerega investitorja naj bi šlo, so se izgovarjali na diskretnost do investitorja, ki naj bi ga spoznal v naslednjem koraku. Pri pogovoru o mojih izkušnjah je bila večkrat omenjena družba Gen-I,« je svojo izkušnjo opisal Paravan.

V delu pogovora o tej družbi pa so začeli omenjati tudi Roberta Goloba »ter zelo eksplicitno postavljati sugestibilna vprašanja, vezana na lastništvo Gen-I«. Takrat je Patravan zares podvomil v namere sogovornikov.

Po prihodu domov je sogovornikom, s katerimi je do zagrebškega sestanka komuniciral prek elektronske pošte, poslal še zadnje sporočilo, v katerem je še enkrat opozoril na svoje pogoje, ki so bili transparentno delovanje, korektnost do vseh preteklih in sedanjih delodajalcev ter pričakovanja, da deluje le s partnerji, ki imajo ugled na trgu. »Končal sem s sporočilom, da v prihodnje nisem pripravljen sodelovati s sogovorniki, ki se jasno ne izpostavijo in ne potrdijo ustreznih etičnih jamstev,« je sporočil Paravan.

Z zbrano dokumentacijo na policijo

Po posvetu s strokovnjaki za varnost je naslednji dan zbral vso dokumentacijo in kronološki zapis o dogajanju. Dogodek je poskušal prijaviti tudi policiji. »Vendar mi je bilo rečeno, da dogodek sam po sebi ni kaznivo dejanje, prav tako takrat ni bil poznan motiv, zato prijave policija ne bi mogla sprejeti,« je zapisal Paravan.

Čez nekaj dni je od domnevnega sklada sicer dobil odgovor, v katerem so se mu zahvalili in ga obvestili, da so se v zadnjem obdobju sestali z več sogovorniki za sodelovanje v regiji. »Iz pisanja je bilo zaznati, da so razumeli moje sporočilo in prenehali našo komunikacijo,« je navedel.

Ko je te dni v medijih zasledil izjavo Dominike Švarc Pipan, katere posnetki s takih sestankov so se pojavili na anonimnih družbenih profilih, je prepoznal vzorec. »Najverjetneje gre za isto združbo, ki je nagovarjala tudi mene,« ugotavlja Paravan.

S pripravljeno dokumentacijo je na pobudo odvetnika odšel na policijo in oddal prijavo, čeprav se je pri policistih sprva pojavila enaka in že omenjena dilema, saj njegovi pogovori niso bili nikjer objavljeni. »Očitno je odmevnost primera Švarc Pipan in še nekaj podobnih primerov sprožila utemeljene sume pri pristojnih organih,« sklepa Paravan.