NSi pred kongresom: Kako dolgo še lahko hodi po Janševi poti?

Sobotni 20. kongres koalicijske Nove Slovenije – krščanskih demokratov bo letos programski. Na njem želijo zarisati smer delovanja stranke do leta 2030, torej do izteka mandata četrte vlade Janeza Janše. Cilj stranke pa je, da vlada v podobni strankarski sestavi nadaljuje delo še en mandat.

NSi ima vsako leto kongres, izmenjujeta pa se programski in volilni. Volilni je bil septembra lani, ko je na čelu stranke Jernej Vrtovec zamenjal evropskega poslanca Mateja Tonina. V stranki NSi se s kongresi, ki so njen najvišji organ, radi pohvalijo, da je strankarska demokracija pri njih na višji ravni kot v SDS, kjer so volilni kongresi na štiri leta, zadnja tri desetletja pa je na njih zmagoval Janez Janša.