Tudi po sedem let čakanja na sodni epilog

Zagovornik načela enakosti po izvedenem postopku pritrdi v povprečju osmim do šestnajstim ljudem na leto, ki se obrnejo nanj, ker ocenjujejo, da so doživeli diskriminacijo zaradi svojih osebnih okoliščin. Če se kršitelji z njegovo odločitvijo ne strinjajo, lahko sprožijo upravni spor, potem pa lahko traja tudi nekaj let do razsodbe. Pred upravnim sodiščem je zdaj 16 takih zadev, dve trajata že več kot sedem let. Za učinkovitejše varstvo pred diskriminacijo zagovornik Miha Lobnik poziva k prednostni obravnavi. Diskriminacija v primeru zavoda Živim je sedem let na upravnem sodišču. Vsak peti Slovenec je tarča diskriminacije, le štirje odstotki ukrepajo. Odločitve upravnega sodišča so tudi strokovna kontrola zagovornikovih odločitev. Ministrstvo za pravosodje in poslance državnega zbora je ...