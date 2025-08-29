Kocjančič: Smo pred tem, da nas doleti prometni infarkt, a krivi smo sami

V zadnjih dneh poletnih počitnic je na cestah znova pričakovana gneča, ta se bo zaradi del na številnih prometnicah še povečala z novim delovnim zagonom. Na primorski avtocesti, kjer nastajajo zastoji zaradi del na vipavski cesti, naj bi bila kritična zlasti ponedeljek in torek, za katera so včeraj poskušali najti rešitev tudi predstavniki avtoprevoznikov z ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek. Nekaj sprostitve se s 1. septembrom po napovedi Darsa obeta na štajerski avtocesti, kjer že mesece potekajo dela med Slovenskimi Konjicami in Dramljami in tako rekoč vsak dan nastajajo več kilometrov dolge kolone, zlasti ob koncih tedna.

Kako bi bilo smiselno urediti promet, predvsem tovorni, da bi bilo na cestah manj hude krvi, smo se pogovarjali z Alešem Kocjančičem, v preteklosti večletnim predsednikom slovenske zveze šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM), zdaj pa se kot zavarovalni posrednik ukvarja z oceno tveganj, ki jih imajo avtoprevozniki.

Celovita prenova vipavske hitre ceste se je začela novembra lani, sredi avgusta pa je prešla v novo fazo, ki je zahtevala popolno zaporo cestišča v smeri proti Novi Gorici. Vzpostavili so jo 17. avgusta za sto dni, promet z osebnimi vozili in lokalni tovorni promet sta v tem času preusmerjena na vzporedno regionalno cesto, tovorni tranzitni promet pa na mejni prehod Fernetiči. Popolna zapora v nasprotni smeri bo sledila julija 2026.

Pri razmišljanju o rešitvah sogovornik ne vidi težav le v infrastrukturi in prometni politiki, ampak v potrošniški družbi, ki narekuje gibanje blaga. »Politika je le servis, ki vse naše potrebe nekako regulira ali nam pomaga pri tem,« pove. »Seveda je tu še en pomemben dejavnik: v zadnjem obdobju je bilo malce zanemarjeno vzdrževanje infrastrukture in zdaj se spoprijemamo s posledicami tega. Torej: potrebe ljudi rastejo, infrastruktura pa je malce zastala. Vendar se to zdaj ureja.« Tukaj se je politika odločila, da se to naredi hitro, kar je po sogovornikovih besedah tudi vzrok za trenutne zastoje. »Pogovarjamo se o 100 dneh na Primorskem, s 1. septembrom pa naj bi se vsaj malo sprostila štajerska avtocesta ... To vidim kot nekakšen skupni prispevek k urejanju infrastrukture. Tudi mi kot potrošniki smo soodgovorni za gnečo na cesti.«

Število vozil veliko in še raste Po zadnjih razpoložljivih statističnih podatkih iz junija je največ potniških vozil na avtocestah zaznal števec na Drenovem Griču na primorski avtocesti; naštel je nekaj več kot 1,9 milijona potniških vozil, kar je bilo štiri odstotke več kot v istem mesecu leto prej. Največ tovornih vozil, 0,6 milijona, pa je zaznal števec Ravbarkomanda na primorski avtocesti, kar je bilo sedem odstotkov več.

Mejne prehode na cestah je junija prečkalo 7,9 milijona potniških vozil, kar je bilo osem odstotkov več kot v omenjenem mesecu lani, tovornih vozil pa so našteli okoli 1,8 milijona ali sedem odstotkov več.

FOTO: dokumentacija Dela

Prav gotovo pri nastajanju gneče ne moremo zanemariti tranzitnega položaja Slovenije, doda Kocjančič. Ta ni opazen le pri prevozu tovora, ampak tudi turističnih poteh. Je torej, če izvzamemo vreme, poletje res najboljši čas za izvajanje del na glavnih prometnih žilah, ki vodijo skozi državo? Sogovornik odgovarja, da je po njegovem mnenju poletje, ko naj bi bilo tudi manj tovornega prometa, primeren čas, še primernejše pa se mu zdijo poletne noči. »Pogosto poslušam opozorila dr. Metode Dodič Fikfak o delu na vročini. Morda bi bila rešitev, da bi delali ponoči, navsezadnje tudi peki vstanejo sredi noči, da do jutra spečejo kruh.«

Kakšno rešitev vidi za čas popravil ceste na Rebernicah? »Zdržati je treba, to je edina rešitev, ki jo vidim. To operacijo je treba prestati, da bi bilo potem bolje.«

Tovor na železnice

Ves čas tudi poslušamo, da bi lahko cestni promet bistveno razbremenili, če bi del tovora prestavili na železnice. Zakaj tu ni zaznati omembe vrednih premikov? In koliko lahko železnica zares pripomore k razbremenitvi cest? Sogovornik se pri tem vrne desetletja nazaj, ko je cestni promet oziroma avto prehitel železniškega. »Kakršen koli vlak postavimo na staro infrastrukturo, nam ne more pomagati. Osnova sta torej proga do logističnih vozlišč oziroma njihova dostopnost. Pri nas je to res zastalo,« pravi. »Pa tudi geografska struktura Slovenije je zelo zahtevna. Že mati narava nam ne dovoli, da bi take podvige izpeljali na hitro.«

Predvsem pa moramo, še enkrat doda sogovornik, ljudi navaditi, da nova obleka ali novo pohištvo nista nujna. »Ker ju mora nekdo pripeljati. Vsi moramo pri tem sodelovati, to je moje mnenje.«

V zastojih pogosto opazimo kilometre in kilometre kolon tovornjakov, ki se, vsaj tako se zdi, sploh ne premaknejo. Kako to vpliva na varnost v prometu? »To je velika slabost sodobne družbe. Ker se spet pogovarjava o infrastrukturi, ki pa ni bila projektirana za tako velike potrebe. Če to primerjamo s človeškim telesom, lahko rečemo, da smo pred tem, da nas doleti prometni infarkt.«

Tovornega prometa in podjetij pri nas je res veliko, se strinja sogovornik, a opozarja tudi, da jih je med njimi precej iz tujine, za katera je Slovenija odskočna deska. »Zakaj? Zato, ker smo v evropski skupnosti, ker smo na pravem položaju, kjer so naše plače relativno nizke v primerjavi z Italijo ali Avstrijo ...« našteje Aleš Kocjančič.