»Dokazati želijo, da je treba zaščititi vladavino prava«

»Kje smo v resnici,« se sprašujeo političnem dogajanju v Združenih državah Amerike,pa je odgovoril: »Demokrati imajo realne možnosti, da z ustavnim procesom dosežejo ukor in prepoved za nadaljnjo politično udejstvovanje Donalda Trumpa. Kaj več pa ne.«Markeš je nadaljeval: »Trump je pripeljal mandat do konca, čeprav sem pričakoval, da ga ne bo. Vsekakor bodo v Ameriki težko zanikali dejstvo, da imajo visoko stopnjo družbenega nesoglasja. Trump ga je orientiral v ekonomski smisel, demokrati pa ga vidijo tudi v vojaškem in političnem, zanemarili pa so življenja ljudi. Trump je sicer razporejal moč elit iz enega brega na drugega, zraven pa je nekaj vzel še ljudem, denimo Obamacare.«»Tudi predlog nezaupnice v slovenskem parlamentu lahko vidimo bolj kot investicijo v politično prihodnost Karla Erjavca in za koalicijo KUL, kot pa realno možnost zamenjave oblasti,« je rekel Žerdin, Markeš pa dodal: »Tudi pri nas želijo dokazati, da je treba zaščititi vladavino prava in ustavnost.«Povedala sta še, da se je kader SDS šolal pri ameriških republikancih, kar ni čudno, saj se »znanje med sorodnimi strankami prenaša«. Več pa v videu.