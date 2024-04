Tudi Socialni demokrati dokončno potrdili svojo listo za evropske volitve

Kot smo poročali, bistvenih presenečenj ni – prvo in zadnje mesto bosta zasedla oba evropska poslanca, in sicer Matjaž Nemec in Milan Brglez.

Med njima pa se bodo zvrstili nekdanja evropska poslanka Mojca Kleva Kekuš, ki bo na drugem mestu, sledijo minister za kohezijo Aleksander Jevšek, članica mladinskega posvetovalnega odbora predsednice republike Lucija Karnelutti, državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevž Frangež, podžupanja Velenja Aleksandra Vasiljević, predsednik območne organizacije SD Celje in direktor Nepremičnine Celje Primož Brvar ter mednarodna sekretarka stranke Neva Grašič.

»Ta lista ni obremenjena s posameznimi interesi, ampak s socialdemokratskimi vrednotami,« je ob predstavitvi liste dejal Matjaž Han, predsednik stranke SD, ki po zadnjih aferah znižujejo svoja pričakovanja na najmanj en mandat. Odsotnost ministrice in nekdanje evropske poslanke Tanje Fajon, ki si jo je Han želel na listi, pa naj bi bila po njegovih besedah skupen dogovor.