  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Tudi Slovenija ima recept za sto let življenja: pri nas več kot 300 stoletnikov

    Slovenci živimo dlje od evropskega povprečja. Število stoletnikov se je od leta 1991 povečalo za petnajstkrat.
    Dolgoživost je odločitev in način življenja. Ni čarobna paličica, temveč proces, ki zahteva angažiranost posameznika. FOTO: Violeta Santos Moura/Reuters
    Galerija
    Ajda Janovsky
    24. 4. 2026 | 11:36
    6:21
    A+A-

    Verjetno smo vsi že slišali za modre cone (Blue Zones), območja, kjer prebivalci v povprečju živijo dlje in pogosto presežejo starost sto let. Rekord ima japonsko mesto Okinava, ki je ena od petih modrih con. Preostale štiri so nam bližnja italijanska Sardinija, Ikaria v Grčiji, polotok Nicoya v Kostariki in Loma Lindo v Kaliforniji. A kot je prepričana Mirjana Sredojević, specialistka kardiologije in vaskularne medicine ter vodja klinike za medicino dolgoživosti Carpe Diem Longevity, bi se na seznam lahko uvrstila tudi Slovenija.

    »Imamo naravne danosti, kot so čisto okolje, voda, zrak ter naša ljubezen do športa, rekreacije, pohodništva, in še prisotne močne družinske vezi. Vse to so ključne predispozicije za formiranje tovrstnega središča,« navaja strokovnjakinja. »Moja osebna vizija in velika želja je prav vzpostavitev nove modre cone v regiji Alpe-Adria in postavitev Slovenije v samo središče tega zemljevida.«

    Kot je poudarila, ima za uresničitev želje dobro osnovo, številke, ki so nam Slovencem lahko v ponos. Čeprav tako radi tožimo nad slabimi platmi življenja v naši mali podalpski deželi, so številke precej optimistične in nas postavljajo na laž. Število ljudi, starih sto let in več, kot kaže statistika, v zadnjih treh desetletjih skokovito narašča, denimo od leta 1991 do 2024 se je kar 15-krat povečalo!

    Sodobna tehnologija nam omogoča, da lahko odklone v organizmu odkrijemo zelo zgodaj, mnogo prej, preden se pojavijo prvi simptomi, pravi Mirjana Sredojević. Foto Marko Delbello Ocepek
    Živimo dlje od povprečja

    Slovenci imamo pričakovano življenjsko dobo že zdaj daljšo od evropskega povprečja: Slovenke v povprečju doživijo 84,7 leta, Slovenci pa 79,5 leta, kar je pri obeh spolih približno 0,6 leta več od povprečja EU. A priznati je treba, da dolžina življenja ne pomeni nič, če zadnja leta preživljamo bolni in nemočni. Podatki, ki jih je zbrala Sredojevićeva, kažejo, da bodo otroci, rojeni v Sloveniji leta 2023, po pričakovanjih živeli 82 let, od tega bodo le okoli 67 let tudi zdravi. Skoraj petino življenja bodo preživeli s srčno-žilnimi boleznimi, rakavimi obolenji, nevrodegenerativnimi boleznimi, diabetesom in hormonskimi motnjami.

    Tu vstopi medicina dolgoživosti, za katero je po svetu vedno več zanimanja. Pri nas so na pred kratkim odprti kliniki dolgoživosti v program že vključene štiri osebe, stare od 40 do 94 let. Cilj programov, ki so pripravljeni individualno za vsakega pacienta posebej, je s pomočjo najnaprednejšega medicinskega znanja in inovacij poskrbeti za podaljšanje kakovosti življenja v kar se da pozno obdobje.

    »Sodobna tehnologija nam omogoča, da lahko odklone v organizmu odkrijemo zelo zgodaj, mnogo prej, preden se pojavijo prvi simptomi. To pomeni, da lahko prvič v zgodovini staranje merimo, usmerjamo in učinkovito upočasnimo ter s tem močno podaljšamo število zdravih, vitalnih in aktivnih let življenja,« pojasnjuje Sredojevićeva.

    Sardinija je ena izmed redkih »modrih con« in nam najbližja. FOTO: Blaž Samec
    Drobne spremembe

    Staranja se torej lotevajo z medicinskega vidika, kar pomeni, da jih zlasti zanimajo spremembe na celični ravni. Kdor se odloči za vključitev v program, najprej opravi raziskave, ki zdravnikom omogočijo vpogled v genom in dogajanja na ravni, manjši od človeških celic. Analizirajo stanje mitohondrijev, pogledajo stanje epigenoma ter analizirajo črevesni in vaginalni mikrobiom. Opravijo nevrokognitivno oceno in številne druge preiskave. Samo laboratorijska analiza krvi, podprta z umetno inteligenco, vsebuje 700 gigabajtov podatkov. Na podlagi rezultatov pacient dobi navodila za optimalen življenjski slog, vključen je tudi v redne terapije, denimo s kisikovo komoro in UV-terapijo. S pacienti se ukvarjajo številni specialisti, kardiolog, pulmolog, specialist ORL, urolog in ginekolog, vključeni so fizioterapevt, kineziolog, nutricionist, psiholog, psihoterapevt in drugi strokovnjaki. Sodelujoči se zavežejo, da bodo vztrajali eno leto, saj se rezultati, poudarja Sredojevićeva, ne pokažejo čez noč. »Dolgoživost je odločitev in način življenja. Ni čarobna paličica, temveč proces, ki zahteva angažiranost posameznika. Svojemu zdravju moramo postaviti močne temelje, sicer nam tudi najsodobnejša tehnologija ne more pomagati,« pravi.

    Dolgoživost je odločitev in način življenja. Ni čarobna paličica, temveč proces, ki zahteva angažiranost posameznika. FOTO: Blaž Samec
    Čeprav si vsak ne more privoščiti obravnave z vojsko specialistov in nima vsak železne discipline za življenje, ki spodbuja dolgoživost, pa zdravnica poudarja, da lahko korak k dolgoživosti naredi vsak, in to že z drobnimi spremembami, denimo, da se odločimo za hojo po stopnicah, namesto da bi šli z dvigalom. Med pet glavnih temeljev dolgoživosti poleg dovolj naravnega gibanja čez dan spadajo še zmerno, pretežno rastlinsko prehranjevanje, pri čemer se nikoli ne najemo do sitega, regeneracija in dovolj spanja pa tudi obvladovanje stresa in duševna stabilnost ter močne družinske vezi in socialni krog, ki spodbuja zdrave navade.

    Eden od dejavnikov, ki ga strokovnjaki zadnja leta še posebno poudarjajo, je ikigai. Gre za japonski izraz, pomeni pa tisto, kar človeku daje smisel, vrednost in veselje do življenja. Ikigai je lahko delo, ki te veseli, skrb za družino, hobi, občutek pripadnosti ali vsakodnevni ritual, zaradi katerega zjutraj lažje vstanemo.

    Sorodni članki

    Premium
    Magazin  |  Generacija+
    Zdrava dolgoživost

    Kako kakovostno preživljati starost

    Staranje ne ostaja samo v okviru medicine in znanosti, ampak je tudi širši družbeni in politični problem.
    Andreja Žibret 21. 8. 2023 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Dolgoživost

    Kako v starosti biti mlad

    Na institutih potekajo temeljne raziskave na področjih biologije staranja, starostnih bolezni, temeljev dolgoživosti in iskanja zdravilnih učinkovin.
    22. 6. 2023 | 06:00
    Preberite več
    VideoWallPhoto
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kakovost življenja v pozni starosti

    Stoletniki, najhitreje rastoča demografska skupina

    Število stoinvečletnikov se je od leta 2000 povečalo za skoraj šestkrat. Problematično družbeno dojemanje starosti.
    Simona Bandur 13. 1. 2023 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Generacija+
    Zdravi in aktivni v novo leto

    Kdor samo ždi pred televizorjem, ne potrebuje veliko

    Tudi v starejši dobi moramo uživati vse, kakor v mladosti in srednjih letih, svetuje Marija Merljak.
    Andreja Žibret 4. 1. 2023 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    S starostjo živeti kot s prijateljico? Dá se

    Pričakovana življenjska doba: Rast se je leta 2015 upočasnila, evropsko povprečje je skoraj 81 let, slovensko 81,2
    Polona Malovrh 9. 3. 2019 | 07:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski stoletniki o skrivnostih svoje starosti

    Arheolog Blaž Podpečan je v pogovoru z najstarejšimi Slovenci iskal koristne napotke za dolgo življenje.
    Simona Bandur 4. 9. 2018 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Vidi se, da je parlament v rokah človeka, ki nima bontona

    Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta tokrat razpravljala o oblikovanju koalicije in geopolitiki.
    22. 4. 2026 | 17:04
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Zvezdana Mlakar

    Ne smemo pozabiti, kdo je pravzaprav ustoličil Stevanovića in Resnico

    Družba, ki ne ceni starosti in umetnosti, ima velik problem, pravi igralka Zvezdana Mlakar. Drevi jo čaka premiera predstave Komarji.
    Lucijan Zalokar 18. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Razredni sovražnik Stevo

    Stevanović je moderni ekvivalent in parodija lumpenproletarca. Njegova »moč ljudem« namesto o delavcu govori o podjetiziranem in prekariziranem posamezniku.
    Mojca Pišek 23. 4. 2026 | 18:13
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Ekskluzivno

    Komisija odlaša s prepovedjo, ljudje umirajo: osem odstotkov smrti

    Ekskluzivno: Zaradi zavlačevanja Evropske komisije 100.000 ton najnevarnejših snovi konča v okolju. Dosjeji za dve tretjini od 22 kemikalij so bili zamrznjeni.
    Maja Prijatelj Videmšek 24. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

    Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Se bodo cene znižale?

    Kljub nedavni nestanovitnosti na energetskih trgih ni zaznati pritiska na rast cen plina za gospodinjstva. Prihodnost nakazuje celo možnost zniževanja cen.
    Promo Delo 17. 4. 2026 | 10:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

    Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ste pripravljeni na marketing brez pravil?

    Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 10:06
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Intervju Petra Veber

    Pri varnostnih rešitvah bi morale prednjačiti »izdelane v EU«

    Petra Veber: V sedanjih geopolitičnih razmerah bi morala podjetja dati večji poudarek izvoru varnostnih rešitev, ki je eno od kritičnih področij pri poslovanju
    Miran Varga 24. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilnost

    Ženske pogosteje z javnim prevozom kot moški

    Prebivalci Slovenije so lani na vsakodnevnih poteh prevozili oziroma prehodili razdaljo 12,2 milijarde kilometrov.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 4. 2026 | 04:15
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Telekomunikacije

    Več prenosa podatkov in poslanih sporočil

    Lani je bilo iz slovenskih mobilnih omrežij zaznanih več kot 465 milijonov odhodnih telefonskih klicev.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 4. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Prostovoljci

    Brez prostovoljstva ne bi bilo medalj niti tekem

    Zagnani posamezniki gradijo športna društva in prvi sprejmejo mlade talente.
    Milka Bizovičar 23. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    stoletnikidolgoživostzdrav življenjski slogstarostzdravje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Porsche prodaja delež v podjetju Bugatti Rimac

    Mater Rimac bo imel nove partnerje, gre za skupino različnih vlagateljev.
    Gašper Boncelj 24. 4. 2026 | 13:04
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Vznemirljiva zamisel

    Pep Guardiola, rešitelj Azzurrov

    Nekdanji italijanski nogometni reprezentant Leonardo Bonucci je bil jasen: »Če si želimo novega začetka, moramo začeti pri Pepu« je izzval javnost.
    24. 4. 2026 | 13:02
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Generalni sekretar ali generalna sekretarka Združenih narodov?

    Prva faza postopka izbire že stekla, a odločilno vlogo ima Varnostni svet oziroma pet njegovih stalnih članic s pravico veta.
    24. 4. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Čolnarna

    Priljubljeni lokal v Tivoliju spet odprt

    Ko smo lokal prevzeli, je bil v katastrofalnem stanju, pravi Rok Perko iz družbe GMR, ki ima še lokala v Župančičevi jami in v šišenski soseski Bellevue.
    Manja Pušnik 24. 4. 2026 | 12:44
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (24. 4.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 24. 4. 2026 | 12:25
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

    Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
    20. 4. 2026 | 14:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

    Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

    Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
    20. 4. 2026 | 11:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artritis: prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

    Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
    Promo Delo 21. 4. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

    Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
    20. 4. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DRUGAČNOST

    »Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

    Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni.
    21. 4. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPOMLADANSKI ODKLOP

    Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

    Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
    Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tri zgodbe, ki pokažejo, kaj v življenju zares šteje

    Tian Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
    20. 4. 2026 | 09:09
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo