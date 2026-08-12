Tudi sredstva za nakup električnih koles skoraj pošla

Javni poziv za dodelitev subvencij za nakup električnih koles se bo zaradi skorajšnje porabe razpoložljivih sredstev kmalu zaključil. Državna družba Borzen je doslej prejela okoli 4300 vlog za skupaj več kot 1,9 milijona evrov subvencij, za nakupe pa je na voljo dva milijona evrov, je objavilo ministrstvo za infrastrukturo in energetiko.

V veljavnem odloku o programu porabe sredstev podnebnega sklada za leta 2025–2028 so bila sredstva za subvencioniranje nakupa električnih koles predvidena v okviru ukrepa za brezemisijska vozila ter polnilno in oskrbovalno infrastrukturo za brezemisijska vozila.

Razpisana so bila vsa sredstva, predvidena za letošnje leto, zato v aktualnem javnem pozivu povečanja ne bo, so prek vladnega spletišča sporočili z ministrstva, ki je z reorganizacijo državne uprave pristojnost za to področje prevzelo od nekdanjega ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Vsi, ki bi še želeli oddati vlogo, lahko aktualno informativno stanje spremljajo na spletni strani poziva subvencije za nakup električnih koles 2026.

V treh letih je država za subvencije za nakup električnih koles namenila 8,1 milijona evrov, s tem pa subvencionirala nakup več kot 18.000 mestnih in tovornih električnih koles. »S tem smo pomembno prispevali k pogostejšim prevozom na delo z bolj trajnostnimi prevoznimi sredstvi,« so zapisali na ministrstvu.

Sredstva za subvencije za električna kolesa se zagotavljajo iz nacionalnih sredstev podnebnega sklada, ki so omejena. Nadaljnje financiranje tovrstnih subvencij bo odvisno od razporeditve sredstev za posamezne ukrepe v novem programu porabe sredstev podnebnega sklada, ki ga pripravlja ministrstvo za okolje in prostor. Vlada ga bo predvidoma obravnavala jeseni, so napovedali.