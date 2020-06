Tudi v nedeljo na mejnih prehodih s Hrvaško daljše čakalne dobe

Enako kot včeraj so tudi danes daljše čakalne dobe na mejnih prehodih med Slovenijo in Hrvaško. Osebna vozila najdlje čakajo za vstop v Slovenijo na mejnem prehodu Gruškovje, in sicer več kot dve uri.



Za vstop v državo se prav tako dlje časa čaka na drugih mejnih prehodih s Hrvaško. Po navedbah Prometno-informacijskega centra za državne ceste se na vstop v Slovenijo na mejnem prehodu Obrežje in Jelšane čaka do ene ure, na Dragonji, Sečovljah, Starodu in Slovenski vasi pa do 30 minut.



Za izstop iz Slovenije osebna vozila od ene do dveh ur čakajo na mejnem prehodu Gruškovje, do ene ure na Dragonji in Jelšanah ter do pol ure na Sečovljah.