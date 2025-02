Tudi v Strasbourgu o masakru v fojbah

V nadaljevanju preberite:

Slovenski in hrvaški poslanci iz vrst socialistov, Zelenih in liberalnega Renew so že konec januarja poslali parlamentarnemu kvestorju, odgovornemu za razstave, poljskemu konservativcu Kosmu Złotowskemu, zahtevo, naj je ne odobri. Prepričani so, da ni skladno z notranjimi pravili. Zapisali so, da je razstava spolitizirana, manipulativna in enostranska. Opozorili so tudi na zemljevide, ki bi lahko bili razumljeni kot sugerirane ozemeljske zahteve do Slovenije in Hrvaške. Złotowski prošnje ni upošteval.