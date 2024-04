Tudi z božjo pomočjo varno na cesto

V nadaljevanju preberite:

Toliko opozoril o varni in strpni vožnji, kot so jih bili včeraj deležni motoristi na tradicionalnem velikonočnem blagoslovu motorjev, njihovi spremljevalci in drugi obiskovalci v Mirni Peči, jih verjetno ne bodo slišali vse leto. Resda je Bog ljubezniv in varuje vse ljudi, toda z nespametno vožnjo nesreča ne počiva in tistim niti Vsemogočni ne more dosti pomagati. Pod cerkvijo sv. Kancijana se je gnetlo približno 10.000 ljudi, ki so se v srce Dolenjske pripeljali od vsepovsod.

Že v zgodnjih jutranjih urah so dekleta in fantje v usnjenih jopičih s svojimi dvokolesniki in štirikolesniki prihrumeli na kraj dogodka, kjer so jih pričakali pregovorno gostoljubni Dolenjci. Med njimi sta bila tudi organizacijski vodja Leopold Pungerčar in župnik Janez Šimenc, ki je pred natanko četrt stoletja začel z blagoslovom motorjev. Simbolni začetki pa so z leti prerasli v pravo manifestacijo druženja, kjer se sklepajo nova znanstva in prijateljstva, obujajo spomini in snujejo načrti o novih potovanjih.