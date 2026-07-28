Tudi za bolniško zaradi nege nov režim

Med sedmimi na novo določenimi režimi ob začasni odsotnosti z dela so tudi pravila, ki naj bi jih upoštevali starši ob negi bolnega otroka. Tudi ti za čas, ko prejemajo nadomestilo, ne smejo v tujino brez dovoljenja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Število izgubljenih delovnih dni zaradi nege se je v zadnjem desetletju več kot podvojilo, še bolj pa se je, že v primerjavi z letom 2020, povečalo število odsotnosti zaradi spremstva. ZZZS glede tega vztraja pri doslednejšem upoštevanju pravilnikov, kar pa včasih starše, zaradi zahtev delodajalca ali hišnega reda vrtca oziroma šole, spravlja v stisko.

Po režimih, ki so jih opredelili v ZZZS, je v času začasne zadržanosti od dela zaradi nege dovoljeno gibanje v kraju in izven kraja prebivališča zaradi zdravstvenih storitev, zagotavljanja osnovnih potreb zavarovanca (na primer nakup živil, urejanje nujnih upravnih zadev, prevoz otroka v vrtec ali šolo) ter druge aktivnosti, ki jih mora izvajati po priporočilu osebnega zdravnika ožjega družinskega člana. Za odhod v tujino v delovnem času je potrebna odobritev ZZZS, izven delovnega časa, ko zavarovanec ni začasno zadržan od dela zaradi nege, pa ni nobene omejitve gibanja.