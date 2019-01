Tujce najbolj privlačijo naši zdraviliški hoteli 

Prenočitve turistov v decembru. Foto Surs

Ljubljana – Samo decembra lani je Slovenijo obiskalo 314.000 turistov, ki so ustvarili 842.000 nočitev. Pri nas je prenočevalo 65 odstotkov tujcev, med njimi prednjačijo Italijani, poroča Statistični urad Slovenije (Surs).Domačih turistov so našteli 104.000, tujih 211.000; sorazmerno je bilo tudi število nočitev: 293.000 domačih in 549.000 tujih. Surs ugotavlja, da Slovenijo radi obiščejo vsi naši sosedje, a v decembru je bilo največ, skoraj 150.000 ali 27 odstotkov, italijanskih turistov – pred Avstrijci in Hrvati (obojih 10 odstotkov) ter Madžari (4 odstotki). Nemških turistov je k nam prišlo šest, srbskih pa pet odstotkov.Turisti so se v decembru največ odločali za prenočevanje v naših hotelih: 61 odstotkov ali 513.000 je bilo hotelskih gostov, 14 odstotkov je bivalo v apartmajskih in počitniških naseljih, le pet odstotkov je izbralo zasebne sobe oziroma apartnaje in hiše, štirje odstotki gostov je bilo kampistov, enako število so jih našteli v prenočiščih.Zdraviliške občine še vedno pritegnejo skoraj tretjino – 237.000 turistov, gorske le nekaj manj – 23 odstotkov, samo prestolnica petino, obmorske občine pa dobro desetino.