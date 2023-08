Tuji turisti bi ob plačilu morda ravnali bolj odgovorno

V nadaljevanju preberite:

Kljub pozivom, da naj planinci premišljeno odhajajo v gore, zlasti v dneh, ko so tudi sile gorskih reševalcev usmerjene v pomoč prizadetim v poplavah, je bilo tako rekoč vse dni v avgustu slišati brnenje helikopterja. Samo minulo soboto je dežurna helikopterska posadka vojske šestkrat pomagala pri reševanju v gorah, vrednost teh intervencij je presegla 15.000 evrov. K temu je treba prišteti še stroške gorskih reševalcev. Ti so v soboto posredovali devetkrat, stroški po oceni njihove zveze so od 4000 do 5000 evrov. »Glede na to, da smo lani v več kot polovici primerov reševali tujce, pri GRZS menimo, da bi bilo treba poiskati način, kako bi stroške reševanja (z ustreznim zavarovanjem) poravnali tudi tuji obiskovalci gora,« so zapisali pri Gorski reševalni zvezi Slovenije.