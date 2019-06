Tuji zdravnici potrebujejo pred poletjem

Zgornjesavinjčane skrbi poletje, ko je v dolini poleg domačinov tudi veliko turistov. FOTO: Brane Piano/Delo

Nazarje – Čeprav je direktorica ZD Nazarjenapovedala, da bosta zdravnici iz Bosne in Hercegovine začeli delati do začetka poletja, pravih zagotovil ni, saj morda sprva sploh ne bosta mogli delati samostojno. Zgornjesavinjčani upajo, da bodo zdravnike dobili čim prej, predvsem zaradi nujne medicinske pomoči, ki bo v turistični sezoni nepogrešljiva.Ministrstvo za zdravje je maja iz ZD Nazarje prejelo dve vlogi za priznanje poklicne kvalifikacije zdravnic iz Bosne in Hercegovine. Obe sta po navedbah Esove specialistki družinske medicine. Vlogi morata dopolniti, a to je šele začetek, razlagajo na ministrstvu: »Popolna vloga je pogoj za imenovanje komisije, ki bo podala mnenje o ustreznosti poklicne kvalifikacije, pridobljene v tujini. Komisija na podlagi primerjave programov lahko v mnenju predlaga ali priznanje poklicne kvalifikacije ali pa dopolnilne pogoje, in sicer prilagoditveno obdobje do 12 mesecev in/ali preizkus strokovne usposobljenosti. Šele ko tuji zdravnik izpolni pogoje za priznanje poklicne kvalifikacije, lahko v Sloveniji pridobi dovoljenje za samostojno opravljanje zdravniške službe.«Opraviti bosta morali še izpit iz slovenščine na najvišji ravni. Esova pravi, da obe dobro razumeta slovensko: »Ena je pred izpitom B iz slovenščine (višja raven), druga ima inštruktorja, s katerim vadi govorjenje.« Ali bosta lahko začeli delati julija, ni znano.Zaradi odpovedi treh zdravnikov je v Nazarjah že ves mesec dežurna ambulanta odprta le med konci tedna. Med tednom, kadar redna ambulanta ne dela več, morajo odrasli v Žalec ali Velenje, otroke pa vozijo v celjski urgentni pediatrični center. »Če otroka popoldne začne boleti uho, ga moraš peljati v Celje. Iz Solčave je to dobra ura vožnje,« so povedali v Civilni iniciativi za ohranitev zdravja Zgornjesavinjčanov. Posebej so opozorili, da v reševalnem vozilu, ki je sicer na razpolago ves čas, ni zdravnika: »Kaj bo to pomenilo za prihajajočo turistično sezono? Ta teden so reševalci na terenu ugotovili, da potrebujejo zdravnika. Pripeljali so ga z osebnim vozilom z lučmi za nujno vožnjo iz Velenja. Koliko dragocenih minut se s tem izgublja? In zdaj se lahko zgodi, da zdravnici, ki bosta prišli, sploh ne bosta mogli delati samostojno. Zato smo opozarjali, naj vzamejo raje katero iz Hrvaške, ker zaposlovanje iz tretjih držav vzame preveč časa.«Trenutno v Nazarjah poleg zdravnika, ki ni dal odpovedi, dela še specializantka, ki se bo predvidoma poslovila konec junija, štiri ure pomaga še upokojeni zdravnik.