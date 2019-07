Tuji zdravnici prihajata predvidoma prihodnji teden

Z majskega shoda v Nazarjah. FOTO: Brane Piano/Delo

Problem ostaja 24-urno dežurstvo

Nazarje – »V ZD Nazarje vlada pravi kaos, saj so tri splošne ambulante brez zdravnikov,« so zapisali v Civilni iniciativi za ohranitev zdravja Zgornjesavinjčanov. Direktorica ZD Nazarjeupa, da ne bo dodatnih birokratskih ovir in da bosta zdravnici iz Bosne in Hercegovine lahko začeli delati v ponedeljek. Za 24-urno zdravniško dežurstvo to ne bo dovolj.Postopki zaposlovanja tujih zdravnikov so dolgotrajni, zato ni presenetljivo, da tuji zdravnici še nista začeli delati, kljub napovedim Esove, da naj bi se to zgodilo pred začetkom poletja. Vlogi obeh zdravnic sta bili popolni 18. junija, kot je sporočila Esova in dodala, da je bila komisija, ki mora podati mnenje o ustreznosti poklicne kvalifikacije, pridobljene v tujini, imenovana 1. julija. »Zaradi resnosti stanja na našem območju so se člani komisije zelo hitro sestali in 4. julija je bil izdan sklep o opravljanju prilagoditvenega obdobja,« je zapisala Esova. Dodala je, da upa, da »dodatne birokratske ovire ne bodo preprečile zaposlitev 15. julija«.Potem ko so v ZD Nazarje spomladi dali odpoved trije zdravniki, so si začasno pomagali z upokojenim zdravnikom in specializantko. V civilni iniciativi ugotavljajo, da so zaradi odpovedi treh zdravnikov 4103 pacienti ostali brez opredeljenega družinskega zdravnika, in dodajajo: »Upokojeni zdravnik je 1. julija prenehal delati, sestre v ambulantah za navadne angine ali podobna vročinska stanja pošiljajo ljudi v Velenje v dežurno službo ali v Celje na urgenco, otroke starši vozijo med tednom na urgenco v Celje.« Pomoč tujih zdravnic zato v Nazarjah zelo težko čakajo.Še vedno pa je problem dežurna služba, posebno zdaj, v času dopustov, ko v Zgornjo Savinjsko dolino pride tudi veliko več turistov. Dežurna ambulantna z zdravnikom je organizirana le ob koncih tedna, med tednom se morajo še vedno voziti v Velenje ali Celje. Esova pravi, da tudi novi zdravnici tega problema ne boste rešili: »Za urejanje 24-urne urgentne službe med tednom intenzivno iščemo dodatne zdravnike, saj brez dodatnih zaposlitev službe čez teden ne bo mogoče organizirati.« Iz ZZZS so sporočili, da je iz programa razbremenjevanja družinskih zdravnikov za to območje predvidena širitev za en dodaten tim družinske medicine, ki ga bo financiral ZZZS. Od kod naj bi ta tim prišel in kdaj, ni znano. Za zdaj novi zdravnici ne bosta nadomestili niti vseh tistih, ki so spomladi odšli.Civilna iniciativa je opozorila še na številne druge, tudi poslovne težave ZD Nazarje. Na majskem javnem shodu so podali nekatere zahteve, med katerimi je tudi zahteva po reviziji poslovanja ZD Nazarje, ki se spopada s primanjkljajem. Kot je odgovorila Esova, je bila revizijska hiša že izbrana. Civilna iniciativa je zahtevala, da se ukvarjajo tudi z dolgoročno strokovno vizijo delovanja zdravstvene oskrbe na tem območju. Esova je zapisala, da so na to temo prejšnji teden organizirali sestanek z ministrom za zdravje Alešem Šabedrom. Kaj so se dogovorili, ni zapisala.