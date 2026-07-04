Turist med potapljanjem v Savi odkril granate iz prve svetovne vojne

Turist je v petek med potapljanjem na vdih v reki Savi pri Bohinjski Bistrici naletel na neeksplodirana ubojna sredstva. Najdbo je posnel s podvodno kamero in o njej obvestil pristojne službe.

Na kraj so odšli pripadniki Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Gorenjske, Ljubljanske regije in Zahodnoštajerske. Ob pregledu struge so odstranili pet topovskih granat kalibra 76 milimetrov, težkih po približno šest kilogramov.

Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje gre za granate avstro-ogrske izdelave iz obdobja prve svetovne vojne. Neeksplodirana ubojna sredstva so varno odstranili in jih do uničenja shranili v ustrezno skladišče.

Pristojni ob tem opozarjajo, da se ob najdbi neeksplodiranih ubojnih sredstev vanje ne sme posegati ali jih premikati, temveč je treba o najdbi nemudoma obvestiti številko 112.