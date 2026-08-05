Turisti pred vročino bežijo v Skandinavijo in Alpe, te pa pokajo po šivih

»Premagaj vročino in potuj v hladnem,« je slogan, s katerim ena od agencij na spletni strani stranke vabi na tako imenovani coolcation ali počitnikovanje v hladnejših skandinavskih krajih, kjer je tudi v teh vročih dneh mogoče najti mesta s prijetnimi 13 ali sedmimi stopinjami Celzija. V času, ko na Mediteranu, v južni in osrednji Evropi termometri vse pogosteje in vse daljša obdobja dosegajo tudi do 40 stopinj Celzija, se za takšen dopust odloča vse več ljudi. Nekateri višjeležeči kraji se posledično zato že spopadajo s čezmernim turizmom.

»Zadovoljna sva, da sva lahko pobegnila vročinskemu valu in našla prijetnejše temperature,« sta za agencijo AFP povedala upokojenca Daniel in Florence Gastaldi iz južne Francije, ki sta si z vodičem Viblom Pedersenom ogledovala staro mesto jedro Stockholma.