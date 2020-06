FOTO:Turisti se vračajo in cene spet naraščajo

Ljubljana, Portorož, Bled – Turisti vendarle prihajajo, so si po dobrem koncu minulega tedna oddahnili v portoroškem turizmu. Prazniki v Avstriji in odprtje meje z Italijo so povzročili, da je bilo v piranskih in drugih gostiščih v Istri za vikend težko dobiti prosto mizo. Med tednom ni tako. Čez vikend je bilo ob morju še zmeraj odprtih manj kot polovica hotelov, zasedeni so bili nekaj čez polovico. Toda že čez dober teden bo v boljših hotelih ob morju težje dobiti proste sobe.V letošnjih prvih štirih mesecih je slovenski turizem po podatkih statističnega urada ustvaril 1,8 milijona prenočitev ali 46,6 odstotka manj kot ...