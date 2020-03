Turistična potovanja visijo v zraku

Na ministrstvo za zdravje se obračajo številne turistične agencije in prodajalci letalskih kart, kako naj ukrepajo ob koronavirusu . Področje po besedah ministra v odhajanju Aleša Šabedra še ni urejeno, tudi najbolj pomembno, kaj bo s tistimi, ki so potovanja že plačali, bodo dobili vrnjen denar, bodo potovanja lahko prestavili na drug termin, še urejajo.V praksi je z odpovedmi in odpovedovanjem veliko težav tudi zato, ker so zavarovanja in oblike potovanj zelo različni: potovanje lahko odpove agencija, let lahko odpove letalska družba, nekateri turisti pa na oddaljeno destinacijo ne morejo, ker jih tam zavrnejo. Splošno načelo zavarovalnic je, da zavarovanje odpovedi potovanja ne krije dogodkov za primer epidemije ali pandemije. V zavarovalnicah smo preverili, kaj pomeni odsvetovanje potovanj za turiste, ki preko beneškega in rimskega letališča letijo na počitnice (na Mavricij ali na Maldive, na primer, kjer potnikom, ki pridejo iz Italije, ne dovolijo vstopa)? Je to utemeljen razlog za koriščenje zavarovalnih pravic, za primer odpovedi potovanja?Iz zavarovalnice Sava so potrdili, da je v primeru, če je kritje, to utemeljen razlog za koriščenje zavarovalne police., direktor službe za korporativno komuniciranje v Zavarovalnici Triglav pojasnjuje, da glede na to, da je zunanje ministrstvo odsvetovalo vsa nenujna potovanja v tujino, ob pogoju sklenjenega zavarovanja odpovedi turističnih potovanj – paket B, zavarovalno kritje velja. Opozorilo pa mora biti veljavno na datum potovanja, kar pomeni, da če je potovanje planirano za na primer mesec maj in takrat opozoril o odsvetovanju prepovedi ne bo več, zavarovalnine ne bodo plačali.V Zavarovalnici Generali pojasnjujejo, da zavarovanje odpovedi potovanja vključuje kritje višje sile, ki zavarovancu onemogoča potovati, kot je prvotno nameraval, saj gre za od zavarovančeve volje neodvisen dogodek. Če ima potnik organizirano potovanje v mesta in kraje, kjer je na primer razglašena karantena (epidemija oziroma pandemija pa še nista razglašeni) in ni dovoljen vstop, se kot razlog odpovedi upošteva višja sila. V tem primeru so stroški odpovedi potovanja kriti. Kot višjo silo se upoštevajo tudi dogodki kot so na primer zaprtje letališča od koder bi morali odleteti ali pristati in drugih možnosti turist nima, ali na primer odpoved leta, za katerega ni poskrbljen nadomestni let ali let iz kateregakoli drugega kraja. Višja sila se torej upošteva, ko zavarovanec v nobenem primeru ne more priti do svoje destinacije potovanja.Kaj pa v primeru, da je letalski prevoznik spremenil itinerer, tako da bi iz prvega letališča tudi po novem letel en prevoznik, na drugem pa bi prevoznika zamenjali, ta pa bi potem vmes pristal še na tretjem letališču, potovanje pa bi bilo daljše. Še huje se itinerar spremeni ob povratku, saj bi bil nenačrtovan postanek dolg tri ure, načrtovan pa bi se z dveh podaljšal kar na sedem ur. V Zavarovalnici Triglav pojasnjujejo, da v primeru, ko je razlog za odpoved sprememba itinerarja, potem po splošnih pogojih za zavarovanje odpovedi turističnih potovanj stroškov potovanja ne krijejo, saj te nevarnosti zavarovanje odpovedi turističnih potovanj ne krije. Dodajmo, da je to slejkoprej vprašanje pravic letalskih potnikov.