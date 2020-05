Turistični avtobusni prevozniki brez dela

Prevozniški sektor ustvari 17 odstotkov slovenskega BDP. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Vzpostavitev posojilnega sklada s poroštvom države v vrednosti 35 milijonov evrov je finančna pomoč tistemu delu prevozniškega sektorja, ki še opravlja prevoze, ne rešuje pa malih avtobusnih prevoznikov, ki opravljajo turistične storitve, ugotavlja, predsednik prevozniške sekcije v obrtno-podjetniški zbornici. Je pa korak v pravo smer, zato protestov za zdaj še ne bo Posojilni sklad je država vzpostavila v sodelovanju z banko SID, denar pa bo namenjen financiranju tekočega poslovanja podjetij iz prevozniškega sektorja. A turistični avtobusi stojijo že od februarja, tako da jim takšno posojilo ne pomaga. Prav bo prišlo morda tistim prevoznikom, ki še imajo, čeprav v skrčenem obsegu, delo. Tudi plačilo čakanja na delo do konca junija je lahko le začasna rešitev, kajti turističnih avtobusnih prevozov bo letos do konca leta kaj malo.Posojila bodo upravičenci lahko namenili financiranju stroškov dela, materiala, storitev, drobnega inventarja, trgovskega blaga in (ne)opredmetenih sredstev, ki so nastali po 1. februarju, pojasnjujejo na infrastrukturnem ministrstvu. Program pa bo zaživel šele po prijavi sheme državne pomoči, predvidoma do konca junija. Mala in srednje velika podjetja bodo lahko že s samo sklenitvijo kreditne pogodbe pri poslovnih bankah in banki SID pridobila posojila s poroštvom države v višini do 80 odstotkov, velika pa do 70 odstotkov.Slovenski prevozniki z okoli 30.000 zaposlenimi ustvarijo približno 17 odstotkov slovenskega BDP. V nasprotju z javnim potniškim prometom so drugi avtobusni prevozi, tudi večina šolskih, praktično ustavljeni.