Turistični evro že razdvaja kmete in ponudnike

Koalicijska pogodba predvideva uvedbo tako imenovanega turističnega evra za dodatno finančno pomoč območjem z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (OMD). Kaj naj bi to pomenilo, pristojni ministrstvi za zdaj ne znata pojasniti. Kmetijske organizacije to podpirajo, omenjeni koalicijski načrti pa že vznemirjajo turistični sektor.

V teh dneh so med predstavniki vlade in kmetijskimi organizacijami že potekali pogovori o tako imenovanem turističnem evru, ki ga načrtujejo na kmetijskem ministrstvu po vodstvom Janeza Ciglerja Kralja. A tam smo zaman iskali pojasnila, kako naj bi deloval sistem turističnega evra in čemu bo namenjen.