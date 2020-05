FOTO:Turistični kraji si spet želijo obiskovalcev

Obeta se prvi konec tedna, odkar se je začela epidemija koronavirusa, ko so spet odprte terase gostinskih lokalov. Kmalu bodo vrata lahko odprli tudi ponudniki manjših namestitev, hotelirji pa oči upirajo v začetek prihodnjega meseca. Še prejšnjo nedeljo smo videli prizore, ko so obiskovalce, ki so se zadrževali na plažnih površinah, preganjali policisti in jim grozili s 400 evrov globe. Zdaj si v turističnih krajih spet želijo večjega obiska. Piranski župan Đenio Zadković je prepričan, da se mu njegovi pozivi v času širjenja epidemije, naj državljani iz drugih delov Slovenije ne hodijo v Portorož in Piran, ne bodo ...