Turistično zvezo Slovenije bo vodil Dominik S. Černjak

Skupščina Turistične zveze Slovenije je za svojega novega predsednika izvolila Dominika S. Černjaka, so objavili v sporočilu za javnost. Turistično zvezo Slovenije je že vodil med letoma 2006 in 2010, pozneje pa je bil njen podpredsednik.

V slovenskem turizmu deluje že skoraj tri desetlejta. navajajo. V okviru turistične društvene organiziranosti in Turistične zveze Slovenije je kot prostovoljec aktiven že 24. leto, med njegovimi dosežki pa izpostavljajo revitalizacijo jezera Jasna, ob katerem vodi Jasna Chalet Resort. Za dosežke pri trajnostni revitalizaciji nekoč že uspešne turistične zgodbe je prejel priznanje za izjemen prispevek pri razvoju slovenskega turizma, ki ga podeljuje Turistično-gostinska zbornica.

Kot dodajajo, bo Turistična zveza Slovenije pod njegovim vodstvom nadaljevala prizadevanja za še večje vrednotenje, spoštovanje in vključevanje prostovoljcev v shemo slovenskega turizma. Turistična zveza Slovenije si bo tudi v prihodnjih štirih letih prizadevala ostati vodilna prostovoljska organizacija na področju turizma v Sloveniji, v sodelovanju z drugimi deležniki v turizmu in gospodarstvu pa bo svoje sile še naprej usmerjala v uresničevanje in nadgradnji trajnostne strategije slovenskega turizma.