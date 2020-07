FOTO:Turistov je malo, a lokali so kljub temu polni

Čeprav v Ljubljani ni tipičnega turističnega vrveža, zaradi katerega so se v preteklih poletjih domačini še raje umaknili v počitniške kraje, njene ulice nikakor ne samevajo. Ob večerih je na nabrežju Ljubljanice sicer mogoče najti prosto mizo, vendar so – zlasti v dneh, ki se približujejo koncu tedna – priljubljeni lokali in tudi gostilne večinoma polni dobrovoljnih gostov.Prizor je spominjal na tiste, ki smo jih vajeni iz obalnih mest: natakarji so stali na ulici in se smehljali mimoidočim, jih občasno pozdravili, če so pokazali najmanjše zanimanje, pa so jim nemudoma pokazali meni. Z gosti so kramljali, se skupaj ...