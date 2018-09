Turizem 4.0 – Slovenci pišejo prihodnost

Prednost za vse

Obogatena doživetja

Pohorskega škrata otroci danes vidijo kvečjemu kje narisanega, kmalu bodo lahko v gozdu z njim v obogateni resničnosti tudi spregovorili. FOTO: Arhiv Unitur

Slovenija narekuje trend

Včeraj so v Centru vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga v Vitanju župani štirih občin iz destinacije Rogla-Pohorje in predstavnik podjetja Arctur Simon Mokorel (skrajno desno) podpisali sporazuma o pilotni destinaciji v projektu Turizem 4.0. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Vitanje – Če so bile nekaj desetletij počitnice določene s počitniškimi zmogljivostmi podjetij, je turistična prihodnost personalizirana. Prav v Sloveniji podjetje Arctur in tri fakultete v projektu Turizem 4.0 snujejo platformo, s katero bodo povezali turistične ponudnike in turiste. Da bi turistu dali tisto, kar na podlagi podatkov o njem vedo, da bi mu lahko bilo všeč. Platforma je novost v svetovnem merilu, podjetje jo je včeraj ob svetovnem dnevu turizma predstavilo v Budimpešti, v Vitanju pa so podpisali pogodbo s pilotno destinacijo.»Platforma ne ve, kdo ste. Pozna le model. Ve, da ste oseba med 25. in 35. letom, da imate radi šport, jeste dunajski zrezek ali kranjsko klobaso, kar najbolj zanima gostilne. Ko pridete v hotel, je zanje pomembno, da vedo, da imate radi velnes, finsko savno, da pa bi radi poskusili tudi kaj novega,« praviiz podjetja Arctur. Ko boste začeli potovanje, se boste vključili v platformo, ki bo vedela, da imate radi kulturno dediščino in lokalno pridelano hrano. In vam bo na poti to tudi ponudila.Platformo so začeli razvijati ta mesec, pod 2,4 milijona evrov vreden razvojno-raziskovalni projekt Turizem 4.0, ki bo trajal do julija 2021, pa se poleg Arcturja podpisujejo še tri fakultete z ljubljanske, mariborske in primorske univerze, pridruženi partner je še Skupnost občin Slovenije. Povezovalna platforma bo dobrodošla za vse, saj gradi širši model ali kot pojasnjuje Mokorel: »Če prihaja ruski turist, bo ponudnik pogledal vse modele ruskih turistov in bo videl, da ti pojedo za desetino več hrane in jo bodo toliko več tudi pripravili.«Platforma pomeni tudi denar v državno blagajno, še pravi Mokorel: »Od tranzitnih turistov, ki nič ne trošijo, jih je pa 22 milijonov na leto, danes nimamo ničesar. S povezovanjem ponudnikov, lokalnih skupnosti bomo turistu nekaj ponudili in bo porabil tudi nekaj denarja, več bo davka za državo.«Nekateri turistični ponudniki se že povezujejo; v nekaterih hotelih in zdraviliščih so denimo na voljo letaki za oglede kulturne dediščine, a je to veliko premalo. Mokorel pravi, da mnogi še ne razumejo, da včasih sodelovanje prinese višjo dodano vrednost, kot bi bila konkurenčna prednost, če ne bi sodelovali. Vendarle pa tudi samo sodelovanje ne bo dovolj. Turistična doživetja morajo biti drugačna, obogatena. Kot so na primer storili v Podjetniškem inkubatorju Kočevje z aplikacijo TravelAR , kjer so v obogateni resničnosti obudili Kočevski grad, ki so ga porušili med 2. svetovno vojno. Zdaj pripravljajo projekt s krošnjarjem v obogateni resničnosti, ki vas bo lahko vodil, vstopili pa boste lahko tudi v Črnomelj, kakršen je bil med 2. svetovno vojno.Od prihodnje poletne sezone bo obogatena tudi škratova učna pot na Rogli. Če danes tam otrok zbira žige s kladivi, bo že čez nekaj mesecev verjetno to počel precej drugače, razloži izvršna direktorica Uniturja: »Otrok bo lahko sodeloval v virtualni resničnosti. Na neki točki se mu bo škrat pokazal in z njim spregovoril. Poleg tega bo simulacija škratove poti tudi v računalniški obliki, tako da bo lahko otrok pot spremljal tudi, ko ne bo več na Rogli.« Soršakova pravi, da ne gre za odmik od narave: »To je zeleni, digitalni turizem. Otrok je še vedno na svežem, gorskem zraku in preživlja čas z družino. A otroci dandanes iščejo vedno nova doživetja in jim ni več dovolj, da nekaj zgolj preberejo ali vidijo, to želijo tudi na drugačen način doživeti.«Platformo bodo z informacijami in predlogi, kako izboljšati posamezno doživetje, polnili sami turisti. Zakaj bi ljudje prostovoljno delili svoja mnenja, Mokorel odgovarja, da nameravajo vpeljati žetone učinkovitosti: »Kadar sodeluješ v tem okolju, platformi, dobiš žetone, ki jih lahko v vseh destinacijah, ki bodo vključene v platformo, tudi uporabiš pod določenimi pogoji.«Tudi zato bodo destinaciji Rogla-Pohorje, ki je pilotna destinacija v projektu Turizem 4.0, še letos priključili nove in najpomembnejše turistične ponudnike v državi. Hkrati je Mokorel dodal, da je za Slovenijo projekt zelo pomemben: »Tega še ni v tujini in smo v tem pogledu dosti spredaj. Prav danes sta direktor Arcturja Tomi Ilijaš in Urška Starc, ki je ena izmed konceptualistov projekta, na svetovnem dnevu turizma v Budimpešti, kjer za mizo s predstavniki bookinga in tripadvisorja poskušata te inovativne ideje spraviti v širši prostor. Obravnavajo nas kot nekoga, ki narekuje trende.«