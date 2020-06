Turizem je za odprte trgovine v nedeljo

»Smo turistična občina, in ljudje, ki so na dopustu, so običajno pripravljeni kaj porabiti. Tudi sam sem bil v Piranu 23 let podjetnik, zato vem, kako pomembna je za trgovce nedelja,« pravi piranski župan Đenio Zadković. »Ko so drugi prosti, mi delamo,« poudari tudi lastnica modnih trgovin v Portorožu in Kopru.Mali trgovci v turističnih krajih želijo z zbiranjem podpisov doseči izjemo pri noveli zakona o trgovini, ki prinaša nedeljsko zaprtje trgovin. Dopolnilo glede tega so že vložili v Stranki Alenke Bratušek (SAB), po katerem bi bilo dovoljeno nedeljsko odprtje za prodajalne na turističnih območjih s površino do 200 ...