Počitnice so pred vrati, katerim državam se je treba izogniti

Pred prihajajočimi prvomajskimi počitnicami ministrstvo za zunanje zadeve poziva državljane, da se za na pot v tujino pripravijo, se seznanijo z razmerami v državi, kamor potujejo, ter se registrirajo na spletni strani ministrstva s podatki, kam in kdaj potujejo. Slovenska predstavništva v tujini so na voljo za nudenje konzularne pomoči. Kontakti so zapisani na spletni strani MZEZ.

Državljanom pred odhodom v tujino svetujejo, da pri načrtovanju poti v tujino preverijo veljavnost svojih dokumentov, spremljajo razmere na območju načrtovane poti, poskrbijo za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverijo pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države (na primer vizumi, potrdila o cepljenju in podobno) ter upoštevajo navodila tamkajšnjih oblasti.

Na seznamu je tudi Rusija. FOTO: Igor Ivanko/AFP

»Naš cilj je, da se dvigne ozaveščenost potnikov, da za določene ukrepe poskrbijo, še preden odpotujejo. Pred začetkom počitnic in praznikov zato naše državljane, ki se odpravljajo v tujino, opozarjamo, da se držijo nekaterih previdnostnih ukrepov,« opozarja vodja konzularnega sektorja na ministrstvu Viktor Mlakar.

Svetujejo tudi, da državljani preverijo stopnjo varnostnega tveganja za potovanje v določeno državo. Za vsako državo posebej lahko preverijo priporočila za VARNOST POTOVANJ, kjer so zapisani tudi kontaktni podatki pristojnega konzulata ali veleposlaništva Slovenije oziroma EU v dotični državi. Vsem svetujemo, da pred potjo izpolnijo SPLETNI OBRAZEC o potovanju v tujino. To ministrstvu oziroma slovenskim predstavništvom v tujini olajša nudenje konzularne pomoči.

Med samim potovanjem svetujejo spoštovanje lokalnih zakonov in običajev, izogibanje nevarnim območjem in območjem, kjer potekajo večja zbiranja ljudi ali protesti. Odsvetujejo vsa nenujna potovanja na Bližnji vzhod.

Mnogi Slovenci se bodo odpravili v tople kraje. FOTO: Aileen Torres-bennett/AFP

V državah ali delih držav, za katere je ministrstvo izdalo priporočilo visoke oziroma najvišje stopnje previdnosti (oranžno, rdeče ali črno opozorilo), je lahko nudenje konzularne pomoči državljanom omejeno, oteženo ali onemogočeno. Zaradi razmer trenutno odsvetujejo vsa nenujna potovanja v priljubljene turistične destinacije v Zalivu – Savdsko Arabijo, Združene arabske emirate, Katar, Oman in Jordanijo. Državljani s potovanjem na ta območja prevzemajo tudi večjo odgovornost za morebitne posledice, ki bi nastale zaradi nezmožnosti nudenja konzularne pomoči.

Poleg diplomatsko-konzularnih predstavništev v tujini je za nujne primere na voljo tudi dežurna služba v Ljubljani na telefonu: +386 1 478 22 19 ali e-pošti: dezurni.mzez@gov.si.

Prav tako odsvetujejo vsa potovanja v Belorusijo, Burkino Faso, Čad, Eritrejo, Gvinejo Bissau, na Haiti, v Honduras, Irak, Izrael, Mjanmar, Pakistan, Venezuelo. Vsa nenujna potovanja, med katera sodijo tudi turistična, pa odsvetujejo za Bahrajn, Bangladeš, Bolivijo, Ekvador, Etiopijo, Gvinejo, Kubo, Kuvajt, Liberijo, Mozambik, Papuo Novo Gvinejo, Rusijo, Severno Korejo, Trinidad in Tobago ter Vzhodni Timor.

Državljane, ki se morda nahajajo v Afganistanu, DR Kongo, Iranu, Jemnu, Južnem Sudanu, Libanonu, Libiji, na Maliju, v Nigru, Palestini, Siriji, Somaliji, Srednjeafriški republiki, Sudanu in Ukrajini, pa pozivajo, da nemudoma zapustijo državo.