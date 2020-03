Turizem se potaplja, a ima rešitve

Napovedi kažejo, da bo okrevanje turistične dejavnosti dolgotrajno. Foto: Voranc Vogel

Turistična združenja predlagajo avstrijski sistem pomoči podjetjem.

Zaskrbljeni zaradi ničelnih prihodkov podjetij in plačila prispevkov.

Ministrstva vse predloge, ki jih prejmejo, še preučujejo.



Ukrepi po vzoru Avstrije

»Izredno smo zaskrbljeni zaradi popolne ustavitve poslovanja turizma, ki je še nedavno ustvaril 12,3 odstotka BDP. Ker je prinašal koristi drugim panogam, ne nazadnje pa tudi državi, predlagamo ukrepe pomoči za rešitev panoge.« Tako so stanovska turistična združenja poudarila v dopisu, naslovljenem na tri ključna ministrstva in vlado. Konkretnega odgovora, tako kot na naša vprašanja, niso prejeli.Dopis k pozivu za pomoč turizmu skupaj z ukrepi za rešitev panoge je podpisalo enajst stanovskih turističnih združenj, med njimi združenja hotelirjev, igralništva, naravnih zdravilišč, žičničarjev, turističnih agencij, gorskih centrov itd. Poziv je romal na ministrstvo za gospodarstvo, delo in finance ter na vlado, a odgovora niso prejeli.Podjetja v turistični panogi so že v brezizhodnem položaju, poleg tega ni jasno, kdaj se bodo krizne razmere končale. »Brez prihodkov in z visokimi stroški dela, ki naj bi jih po zdajšnjem interventnem zakonu pokrivala podjetja v višini 60 odstotkov, je nevzdržno. Tega bremena ob ničelnih prihodkih podjetja z zaprtimi hoteli in gostinskimi lokali ne zmorejo,« so opozorili.Kot so poudarili, trenutni predlog interventnega zakona ne zadošča za rešitev gospodarstva in turizma. »Po vzoru Nemčije, Velike Britanije, Italije in ZDA bi moral denar za reševanje krize nujno priti neposredno v podjetja, in to takoj, da bi lahko obdržali zaposlene,« so dodali.Napovedi namreč kažejo, da bo okrevanje turistične panoge dolgotrajno. Tudi če bi se razmere v državi že kmalu normalizirale, pred letom 2021 ni realno pričakovati vrnitve številnih (zlasti mednarodnih) gostov. Vladi predlagajo avstrijski model pomoči, kar pomeni državno pomoč v višini 1000 evrov glavarine na delavca v turistični panogi na mesec oziroma urgentno dopolnitev interventnega zakona o čakanju na delo doma, in sicer tako, da plače zaposlenih v višini 80 odstotkov prevzame država, petino pa delodajalci. Predlagali so še likvidnostne in delovnopravne ukrepe, ki naj jih vlada uresniči takoj.Na ministrstvu za delo so na splošno odgovorili le, da je bil že sprejet zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, ki bi olajšal položaj delodajalcev, tudi v turizmu. »Razumemo stisko vseh in se trudimo blažiti posledice,« so dodali.Na gospodarskem ministrstvu priznavajo, da na omenjeni dopis niso odgovorili, so pa s turističnimi združenji v stalnem stiku. »Vse predloge preučujemo, saj želimo predlagati ukrepe, ki bi bili izvedljivi in bi turističnemu gospodarstvu najbolj koristili,« so še dodali.