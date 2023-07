Türk in Pahor zaupala sebi, Pirc Musarjeva svetovalcem

V nadaljevanju preberite:

Na začetku julija se je za polni delovni čas kot svetovalec za mednarodne odnose pri predsednici republike zaposlil profesor mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede UL dr. Zlatko Šabič. Mesec dni pred tem se je predsednica na zunanjepolitičnem področju okrepila s svetovalcem za evropske zadeve dr. Zoranom Stančičem. V uradu predsednice pa na zunanjepolitičnem področju delujeta še dve diplomatki – Mirjam Možgan kot svetovalka za zunanje zadeve in Eva Tomič, svetovalka za podnebne politike in človekove pravice.

Medtem ko Zoran Stančič, bivši vodja predstavništva evropske komisije v Sloveniji, deluje kot pro bono svetovalec, ki urad predsednice obiskuje po potrebi, so vsi drugi zunanjepolitični svetovalci zaposleni za polni delovni čas. Na uradu pojasnjujejo, da se bosta predvsem Šabič pa tudi Možgan prednostno ukvarjali s slovenskim članstvom v Varnostnem svetu OZN za obdobje 2024–2025.

Mednarodni politolog s Fakultete za družbene vede UL dr. Marko Lovec krog svetovalcev za zunanje zadeve razširi še na Tatjano Bobnar, ki pokriva področje človekove varnosti, in Natašo Dolenc, ki je pristojna za nacionalno varnost. »To je koncept, ki je zelo povezan z mednarodnimi odnosi, človekovimi pravicami in temami, kot so migracije. Svetovalka za nacionalno varnost pa ima ekspertizo, ki je zelo povezana z zunanjimi grožnjami in misijami,« pojasnjuje Lovec.