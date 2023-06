Turneja ministra Brežana za vodo v Istri

»Smo na dobri poti, da pridemo do tistih količin vode, ki jih je bilo treba v lanskem letu zaradi suše voziti s tovornjaki,« je po današnjem srečanju z notranjskimi, kraškimi in istrskimi župani dejal minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan, ki je obiskal Postojno, Sežano in Koper.

Poleg kratkoročnih ukrepov za zagotovitev vodooskrbe slovenske Istre in kraškega zaledja, v višini 4,46 milijona evrov, ki jih je za to in naslednje leto potrdila vlada, in jih občine že izvajajo, se je minister z župani pogovarjal tudi o srednjeročnih in dolgoročnih rešitvah, kjer jih po njegovih besedah čaka največ dela. Vlada bo v ta namen v okviru kohezijske politike do leta 2027 zagotovila 92 milijonov evrov, pri čemer bodo eno kohezijsko vlogo pripravili v slovenski Istri, drugo pa v kraškem zaledju v sodelovanju z občinami Ilirsko Bistrico, Pivko in Postojno.

»Odločitev je bila, da se prednostno naslonimo na vodne vire v Sloveniji, in lahko ugotovimo, da je vode za vse dovolj,« je menil minister, ki je poudaril, da si želijo občine s povezavo vodovodov priti do trajne in varne oskrbe z vodo v doglednem času. Brežan je obenem napovedal, da bodo delali tudi na trajni rešitvi za slovensko Istro oziroma na rezervnem vodnem viru za vse tri vodovodne sisteme, kar pa bodo iskali z novo projektno nalogo. Izvajalca bodo izbrali z razpisom, ki ga je že objavila Direkcija za vode, in se zaključi sredi tega meseca. Kot je še povedal, se spet nagibajo k zajetju v Kubedu, a se bodo odločali na osnovi novih strokovnih podlag.

Istra pripravljena plačati pošteno

Koprski župan Aleš Bržan je v zvezi z odpovedjo pogodbe za dobavo vode med Kraškim in Rižanskim vodovodom, o kateri je bilo prvič slišati minuli teden, poudaril, da vodooskrba Istre ni bila nikoli ogrožena. Pojasnil je, da je bilo treba formulo obračunavanja vode, ki jo je določala 30 let stara pogodba, spremeniti. Glede na to, da občine med seboj niso našle skupnega jezika, so se obrnili na zunanjo institucijo, ki jim je pomagala do novega modela in ta bo podlaga za novo pogodbo. Izpostavil je, kako pomembno je, da je občinam končno uspelo doseči dogovor, saj jim pred desetimi leti to ni uspelo, kar je onemogočilo načrtovanje skupnih projektov za vodooskbo.

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan se je zavezal, da bo prebivalcem slovenske Istre in kraškega zaledja zagotovil preskrbo s pitno vodo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Novo formulo za oblikovanje cene vode bo določal strošek, ki ga ima Kraški vodovod pri dobavi Rižanskemu vodovodu, ob upoštevanju omrežnine. »Prišli smo do tega, da bomo plačevali ceno, ki bo veliko bolj poštena kot do zdaj,« je navedel. Rižanski vodovod bo v skladu s tem plačal tudi »poračun« za dve leti nazaj, ko sta se oba zavoda zaradi različnih pogledov o tem obrnila na sodišče. Koprski župan je ob tem zatrdil, da se cena istrskim odjemalcem do konca leta še ne bo poznala, v prihodnje pa bo odvisna predvsem od cene elektrike. Dodal je, da bi glede na simulacije za preteklo leto nov strošek omrežnine na gospodinjstvo predvidoma znašal dva evra na letni ravni.

Voda bo pritekala iz več smeri

Po oceni postojnskega župana Igorja Marentiča in komenskega župana Erika Modica bodo iz postojnskega in kraškega zajetja lahko Istri v prihodnje dobavili od 150 do 200 litrov vode na sekundo (namesto trenutnih 100 litrov na sekundo samo s Krasa). Na Rižanskem vodovodu pa so se že za letošnje poletje dogovorili o možnosti za odkup večjih količin vode iz hrvaškega Istarskega vodovoda, in sicer do 150 litrov na sekundo. Za oskrbo nekaterih obmejnih vasi v koprski občini so sklenili dogovor s tržaškim vodovodom, s katerim dolgoročno načrtujejo tudi novo vodno povezavo čez Škofije. V poletnem času sicer trenutno istrski odjemalci potrebujejo okoli 450 litrov vode na sekundo.