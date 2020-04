Tveganje za negovalke, ki hodijo v Trst

»Naša varnost pred okužbo je pogojena tudi s tem, kako strogi ukrepi veljajo v Italiji,« meni Ljubica Kolander Bizjak, strokovna direktorica koprskega zdravstvenega doma. V Italiji omejitvenih ukrepov sicer predvidoma ne bodo rahljali do druge polovice maja. »Ne glede na to pa tudi za Slovenijo velja, da zdaj ugodne razmere še ne pomenijo, da bomo za 1. maj lahko množično rajali,« pripomni sogovornica.Podatki o poteku epidemije so v Istri spodbudni. V vseh štirih občinah je bilo opravljenih 763 brisov, od katerih je bilo 21 pozitivnih na okužbo. Le nekaj kilometrov stran, na drugi strani slovensko-italijanske meje, ki je sicer ...