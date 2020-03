Tviti kriznega štaba takoj zapadli političnemu obračunavanju

Krizni štab Republike Slovenije je svoje komuniciranje oprl tudi na profil na twitterju. Kot izveš na njem, včeraj, in sicer z obljubo, ki je zapisala takole: »Na tem mestu boste lahko dobili vse najpomembnejše informacije o ukrepih #Slovenija za zajezitev epidemije #koronavirus #COVID19 ter povezave do spletnih strani, kjer bodo ukrepi podrobneje predstavljeni.«Že dan po rojstvu profila so bile na njem ob najpomembnejših informacijah, ki naj bi jim bralci v množici najrazličnejših na temo koronavirusa zaupali, tudi objave tipa, da »psihiatri iščejo 4 paciente, ki so utekli iz karantene. Imajo virus covid-marks/lenin«.Krizni štab je tovrstne objave retvital, iz medijev pa retvital zgolj objave Demokracije. Objave, ki naj bi spodbujale k enotnosti, in ne delitvam, so bile dovolj neprimerne, da se je celo nekdanji Janšev ministervprašal, ali sploh gre za uradni profil.Dobil je odgovor. Notranji ministerje potrdil, da je profil uraden. Kmalu zatem je sledila še objava o »testni fazi« ter urgentnem vzpostavljanju profila z zastoji in motnjami.Medtem so ideološko obračunavanje s profila že izbrisali. A izbrisana objava še kroži ...Uradni govorec kriznega štabapa se je odzval s tvitom, da je pač nekdo v profil »vdrl«. Zapisal je, da sam nima dostopa do njega in da ga do ugotovitve, kdo je – v navednicah – »vdrl«, noče imeti.