TVS: Domnevne žrtve identificirale moškega, ki naj bi jim v pijačo stresel drogo

Televizija Slovenija (TVS) je v petek objavila posnetek moškega, ki naj bi v priljubljenem ljubljanskem lokalu pred tednom dni v pijačo ene izmed gostij vsul mamilo. Po tem so se na medijsko hišo obrnile še druge domnevne žrtve. Več žensk trdi, da lahko identificirajo storilca, primer pa preiskuje policija, je poročanje TVS povzela STA.

Posnetek prikazuje dogajanje v lokalu, ko moški, ki sam stoji ob mizi, polni kozarcev s pijačo, iz žepa potegne zvitek, v katerem naj bi bila droga. Nato pa bel prašek vsuje v pijačo na mizi, je poročala televizija.

Po objavi posnetka so ženske, ki domnevajo, da je isti moški drogo podtaknil tudi njim, na podlagi pogovorov z znanci in fotografijami tistega večera domnevnega storilca identificirale. TVS je ime in priimek skupaj s fotografijo domnevnega storilca posredovala policiji.

V ne tako redkih primerih podtikanja drog v pijačo gre najpogosteje za drogi ghb ali gbl, ki v manjših odmerkih delujeta stimulativno in zmanjšata inhibicije, ju pa nekateri uporabljajo v namen kaznivih dejanj zoper nedotakljivost telesa in spolnih zlorab. Zaradi tega je pomembno, da omamljene osebe ne ostanejo same, ob sumu, da jim je bila droga podtaknjena, pa naj se obrnejo na policijo in poiščejo zdravniško pomoč, so še opozorili na televiziji.