Twingo dokončan, Revozu še mali nissan in dacia

Renault je v Parizu razkril dokončno podobo novega twinga, Renaultovega najmanjšega povsem električnega modela, ki ga bodo tako kot predhodnika izdelovali v njihovi tovarni Revoz v Novem mestu.

Po zatrjevanju Renaulta gre za enega prvih električnih avtomobilov kake evropske znamke, ki z relativno dostopno ceno meri čim na večjo množičnost. V proizvodnji mu bosta v Revozu kmalu sledila še tehnično sorodna električna mala modela znamk Nissan in Dacia.

Kot je dejal predsednik uprave Renaulta François Provost, so že s prvim twingom pravila pisali na novo, tudi tokrat so to storili. Sveži twingo je poklon legendi, a na nov način, znova pri njem poudarjajo geslo veselje do življenja.