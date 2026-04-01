Smernice potrjene: nobenih gradiv le pri športu

Zavod RS za šolstvo je po reviziji ekspertne skupine za preučitev smernic za potrjevanje učnih gradiv pred nekaj dnevi pripravil smernice. Te so strokovno javnost vznemirjale od sprejetja novega zakona o potrjevanju učnih gradiv, saj se je napovedovalo znatno krčenje števila delovnih zvezkov. Izdelane smernice so ta nabor spet razširile, zlasti na področju delovnih učbenikov, ki jih tako kot delovne zvezke kupujejo starši. Na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje poudarjajo, da šolam ni treba izbrati ničesar, če izberejo delovni učbenik, pa ne morejo ničesar drugega.

Smernice, ki jih je moral pripraviti zavod za šolstvo, določajo, katero učno gradivo bo strokovni svet potrjeval in ga bodo lahko uporabljali v šolah. V osnutku smernic je bilo število delovnih zvezkov in delovnih učbenikov precej okrnjeno, čemur so močno nasprotovali založniki in tudi skupine učiteljev. V smernicah, ki jih je ta teden javno objavilo ministrstvo, pa je ta nabor precej večji, brez kakršnih koli gradiv je le šport, in bolj poenoten. Tako je osnutek smernic pri angleščini predvideval učbenik in delovni zvezek od 4. do 9. razreda, pri nemščini pa le učbenik. Zdaj smernice pri obeh predmetih omogočajo od 4. do 9. razreda vse možno: učbenik, delovni zvezek in delovni učbenik.