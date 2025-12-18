Skrbi, da novih delovnih zvezkov do 1. septembra ne bo

Državni zbor bo na današnji izredni seji obravnaval zakon o potrjevanju učnih gradiv, ki določa, da bi strokovni svet potrjeval vsa učna gradiva. Torej ne več samo učbenikov, ampak tudi delovne zvezke in delovne učbenike. A potrjevali bi le tista gradiva, ki se jih, kot beremo v predlogu zakona, »na podlagi ocene potreb skladno s smernicami pristojnega zavoda lahko uporablja«. Kakšne bodo te smernice in katera gradiva bodo pri posameznih predmetih uporabljali, skrbi tako šolnike kot založbe. »Kot slovenist si poučevanja slovenščine ne znam predstavljati brez berila, neka moja kolegica pa je rekla, da nujno potrebujemo tudi delovni zvezek. Kako se bo ta seznam pripravil, je stvar strokovne razprave. Vprašanje, ki se s tem postavlja, je, ali bodo učitelji znotraj svojega učiteljskega poklica še vedno avtonomni?« se je na odboru za izobraževanje vprašal predstavnik združenja ravnateljev, ravnatelj OŠ Škofljica Roman Brunšek.