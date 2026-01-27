Boj proti smernicam zavoda za šolstvo, ki jih še ni

Pred dobrim mesecem sprejeti zakon o potrjevanju učnih gradiv je prinesel potrjevanje vseh učnih gradiv. A pristojni strokovni svet bo lahko potrdil le tisto, ki ga v šoli lahko uporabljajo na podlagi smernic zavoda za šolstvo. Zoper to določbo zakona so na spletu zbrali že več kot tisoč podpisov, ministrstvo za vzgojo in izobraževanje pa vztraja, da ne gre za nobeno omejevanje avtonomije učiteljev, ampak le za izboljšanje kakovosti učnih gradiv. Smernice še niso dokončno sprejete.

»Po novem zakonu bodo učitelji lahko uporabljali le tiste oblike učnih gradiv, ki jih bo za posamezen predmet in razred določil Zavod RS za šolstvo. To pomeni, da učitelj ne bo več samostojno odločal, ali bo pri pouku uporabljal učbenik, učbenik z delovnim zvezkom, samostojni delovni zvezek ali kombinacijo različnih gradiv, temveč bo njegova izbira omejena s sistemskimi smernicami zunanje institucije,« je navedeno v uvodu peticije, ki jo je spisala doc. dr. Mojca Ilc Klun, profesorica geografije in zgodovine.