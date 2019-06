Učenci se bojijo sošolca in njegovega očeta

Ljubečna – Starši otrok sedmega razreda Osnovne šole Ljubečna nameravajo v prihodnjih dneh s peticijo zahtevati, da dečka z vedenjskimi težavami premestijo. Njihovi otroci so namreč prestrašeni, pa ne le zaradi dečka, ampak predvsem zaradi njegovega očeta, ki je menda v zadnjem mesecu kar dvakrat pridivjal v šolo in grozil učencem. Razočarani so tudi nad vodstvom šole, saj po njihovem ni naredilo vsega, kar bi lahko. Ravnatelj Martin Grosek vse očitke zavrača.»Na šolo se obračamo že vsa leta, kakor tudi k drugim pristojnim organom, vendar se v tej smeri ni ukrenilo nič, kar bi pripomoglo k varnosti in zaščiti naših ...

