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    Slovenija

    Učenje je tudi takrat, ko se učimo kuhati novo juho

    Pravica do znanja ni omejena s starostjo. Učenje pa pomeni možnost, da vplivaš na svoje življenje.
    Festival za tretje življenjsko obdobje, ki bo v Cankarjevem domu v Ljubljani potekal od torka do četrtka, je letos v znamenju vseživljenjskega učenja. FOTO: Blaž Samec/Delo
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    Festival za tretje življenjsko obdobje, ki bo v Cankarjevem domu v Ljubljani potekal od torka do četrtka, je letos v znamenju vseživljenjskega učenja. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Andreja Žibret
    25. 9. 2026 | 06:00
    7:45
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    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Svet se spreminja hitreje kot kadarkoli prej, zato učenje ni več omejeno na šolska in študijska leta. Vseživljenjsko učenje je priložnost, da ostajamo dejavni, samostojni, radovedni in povezani z družbo v vseh življenjskih obdobjih. Tudi v tretjem in četrtem življenjskem obdobju lahko novo znanje odpira nove priložnosti. Hkrati pa starejši s svojimi izkušnjami, znanjem in kompetencami pomembno bogatijo mlajše generacije ter celotno družbo.

    To so ugotavljali udeleženci na včerajšnjem Forumu F3ŽO z naslovom »Kdo se od koga uči?«, ki ga je moderirala Vlasta Nussdorfer, predsednica programskega vseta F3ŽO, pred 25. Festivalom za tretje življenjsko obdobje, ki je letos v znamenju vseživljenjskega učenja. V Cankarjevem domu v Ljubljani ga organizirata Proevent in Mestna zveza upokojencev Ljubljana OPZDU prihodnji teden, od torka, 29. septembra, do četrtka, 1. oktobra. Tudi letos pričakujejo vsaj 17.000 udeležencev.

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    vseživljenjsko učenjeizobraževanje odraslihAndragoški center SlovenijeFestival za tretje življenjsko obdobje 2026Forum F3ŽO

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    Peter Prevc in drugi izjemni govorci bodo skozi zgodbe iz športa, gospodarstva, tehnologije in družbe pokazali, kaj pomeni vztrajati, ko pot naprej ni jasna.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:14
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Za vlaganje nimate dovolj denarja? Začnete lahko že s 50 evri

    Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
    17. 9. 2026 | 07:58
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    Drobna molekula iz panja je pritegnila pozornost znanstvenikov

    Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
    17. 9. 2026 | 12:21
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    Slovenski domovi ta vikend odpirajo svoja vrata

    Odprte hiše Slovenije to jesen pripravljajo bogat program arhitekturnih dogodkov, ki vabijo k odkrivanju kakovostne arhitekture, prostorov in njihovih zgodb.
    Promo Delo 24. 9. 2026 | 07:51
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    Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

    Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
    Promo Delo 16. 9. 2026 | 15:31
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    Dupuytrenova kontraktura: krčenje prstov na roki

    Če na dlani opazite zatrdlino, opazujte njeno spreminjanje.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 09:19
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