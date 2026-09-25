Učenje je tudi takrat, ko se učimo kuhati novo juho

Svet se spreminja hitreje kot kadarkoli prej, zato učenje ni več omejeno na šolska in študijska leta. Vseživljenjsko učenje je priložnost, da ostajamo dejavni, samostojni, radovedni in povezani z družbo v vseh življenjskih obdobjih. Tudi v tretjem in četrtem življenjskem obdobju lahko novo znanje odpira nove priložnosti. Hkrati pa starejši s svojimi izkušnjami, znanjem in kompetencami pomembno bogatijo mlajše generacije ter celotno družbo.

To so ugotavljali udeleženci na včerajšnjem Forumu F3ŽO z naslovom »Kdo se od koga uči?«, ki ga je moderirala Vlasta Nussdorfer, predsednica programskega vseta F3ŽO, pred 25. Festivalom za tretje življenjsko obdobje, ki je letos v znamenju vseživljenjskega učenja. V Cankarjevem domu v Ljubljani ga organizirata Proevent in Mestna zveza upokojencev Ljubljana OPZDU prihodnji teden, od torka, 29. septembra, do četrtka, 1. oktobra. Tudi letos pričakujejo vsaj 17.000 udeležencev.