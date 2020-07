FOTO:Uči v največji učilnici – v naravi

Že leta prej, preden je v šolsko življenje močno posegel koronavirus in so učitelji iskali načine, kako olajšati delo v razredu in hkrati poskrbeti za varnost učencev pred okužbo, je učiteljica z jeseniške osnovne šole Toneta Čufarja poučevala v naravi. Vsak teden enkrat ves dan, ne glede na vreme in letni čas. Ko otrok spreminjajoči se macesen vidi v živo, tako znanje ostane. Poleg tega otroke v gozdu čaka škrat, ki rad pusti kakšno pismo, če je posebno dobre volje, pa tudi lešnike ali rozine.Učiteljica razrednega pouka Klavdija Klinar je ugotovila, da učenci pri pouku niso bili motivirani. Iskala je nove poti do ...