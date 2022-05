Učinkovito proti nadležnim alergijam

Pri tovrstnih alergijah alergeni vstopijo v naše telo z zrakom, ki ga dihamo in najpogosteje prizadenejo dihala. Simptomi v dihalih so odraz bolezni, kot sta alergijski rinitis in astma. Alergijski rinitis je bolezen, ki jo ima med 10 in 30 % ljudi.

ŽELIM IZVEDETI VEČ

Naročnik oglasne vsebine je Viatris