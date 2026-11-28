Tretješolci Podružnične šole Spod­nja Kungota, enote Osnovne šole Kungota, so drug za drugim vzklikali, kako krasna je njihova učiteljica: »Prijazna! Dobrosrčna! Zanimiva! Pametna! Domišljiva.« Slednje je pomenilo, da ima veliko domišljije. Kar je res. Njena učilnica je danes učilnica, zjutraj se spremeni v sejno sobo za sestanke, bila je tudi bralna vasica, ki je dišala po praznikih in kjer so šušteli listi v knjigah. Idej ji ne zmanjka, k razmišljanju pa spodbuja vse svoje učence. Kot pravi, je to namreč veščina, ki se jo da trenirati in ni rezervirana le za posameznike.

Sporočila učencev, ki ji pogrejejo srce. FOTO: osebni arhiv

Vse je enkrat prvič in tako se je prvič zgodilo, da smo na obisku pri učiteljici Alenki Zadravec dobili test. Na belem listu je bil narisan stolpec s petimi pravokotnimi okenci. »Napišite, kaj vidite.« Knjiž­na omara, tabela, urnik. Na njenih vratih so bile domislice otrok. Tudi oni so videli omaro, pa notno črtovje in šolsko skupnost. Podružnična šola ima namreč pet razredov. Vsako okence je ta otrok videl kot razred. »To sem vam dala, da boste videli, kaj pri meni počnejo učenci.«

Tudi s takimi časovno omejenimi vajami razvija njihovo razmišljanje. To je rdeča nit njenega poučevanja, med drugim je pod vodstvom Nastje Mulej opravila izobraževanje za poučevanje razmišljanja po metodi šestih klobukov razmišljanja Edwarda de Bona. »Razmišljanje je veščina, ki se jo da trenirati. Ni rezervirano samo za učence, za katere bi lahko rekli, da imajo intelektualni potencial. Tudi če imaš dober avto, namreč ni nujno, da si dober voznik.«

Šolske prireditve, ki jih pripravljajo s kolegicami, so nekaj prav posebnega, sama pa je izvedla več kot 30 plesnih koreografij s kostumografskimi in scenografskimi zamislimi. FOTO: osebni arhiv

Bralna vasica

Na osnovni šoli je vodja skupine učiteljev, ki razvijajo načrte poučevanja, s katerimi želijo doseči bolj kakovostno in trajnejše znanje, letos pa je vključena tudi v tim za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti. Ukvarjajo se s prenovljenim modelom za prepoznavanje otrok z visokimi potenciali, usmerjenim v opazovanje že v vrtcu, ki ga imajo celo v isti stavbi, in pozneje v vsakem razredu. Kot je razložila učiteljica, si prizadevajo za spodbujanje ustvarjalnosti in višjih ravni učenja, pa tudi spodbujanje unikatnih idej, inovativnosti in nenavadnih rešitev. Trenutno njeni učenci iščejo rešitve za igro boj med šestimi ognji. Ves teden so risali, pisali, preizkušali. Za zdaj rešitve še ni, a niso obupali.

Med inovacijami je bila tudi bralna vasica. Otroci so sami poiskali vse informacije, kaj potrebujejo, da bi v razredu postavili vas. Sprva so imeli v mislih, da bi zgradili kartonasto vasico, nato pa so ugotovili, da imajo doma igralne šotore, in ker je bilo to prav v času praznikov, so jih okrasili še z lučkami. A postavljanje šotorov ni težko, težje je z vsebino. Učiteljica je bila »le« koordinatorka, razmišljanje, načrtovanje je bilo delo učencev. »Zbrali so vse informacije, kaj potrebujejo, da vas postavijo, kdo bo za kaj odgovoren, koliko časa bodo potrebovali, katera pravila bodo veljala. Kaj je dobro upoštevati, kje vidijo tveganja. Nato so snovali še ideje, kako bi to svojo bralno vasico izpopolnili. Prišli so do ugotovitve, da bi bilo pametno, da si med seboj svetujejo, katere zanimive knjige priporočajo v branje. Nastala je še majhna knjižnica, v kateri so otroci zbirali svoje izdelke in brali zgodbice svojih vrstnikov.«

Pravljična bralna vasica je bila ves čas polna, čeprav branje v njej ni bilo obvezno. Je pa bilo tam branje užitek. FOTO: osebni arhiv

Bralna vasica je bila zelo priljub­ljena. »Odločili so se, da bodo brali zjutraj, med sedmo in osmo uro, ter da to ni obvezno. Lahko pa so se tja vrnili tudi pozneje, ko so začutili in si želeli. Moja naloga je bila samo to, da sem jim skuhala čaj. Sami so si postavili pravila, po katerih bodo uživali v branju. Želela sem namreč spodbuditi notranjo motivacijo. Da bi brali iz užitka, ker je to nekaj prijetnega, nekaj, v čemer lahko uživamo. Ni bilo obvezno, ampak jih je bilo vedno veliko v bralni vasici.«

Vsak s svojim tempom

Tretji razred je precej velika prelomnica. Učenci namreč takrat dobijo prve številčne ocene. Vajeni pohval, simbolov, ki so vrednotili njihovo znanje, hitro pričakujejo same petice, ki so marsikdaj edina zaželena ocena. »Hitro se pokupčkajo v dve kategoriji: sem dober in nisem dober. Tega pa nočem. Zato jim številčno oceno prikažem na bolj primeren in spodbuden način, da jo razumejo. Povem jim, da je številka, ki so jo dobili, samo trenutni rezultat njihovega znanja in da so vredni veliko več. Ocena namreč ne pokaže, kako dobri prijatelji so, kako so ustvarjalni, tudi ne pokaže, kako znajo razmišljati, kako znajo med seboj sodelovati. Zato si vzamem veliko časa tudi za pogovor, še preden se ocenjevanje sploh začne. Povem jim tudi, da se vsak uči po svoje in da lahko prav vsi v razredu napredujejo s svojim tempom. Da napake niso nič hudega, to je šele izhodišče, da začnemo razmišljati, iskati nove načine razmišljanja, zato se nam napak ni treba ustrašiti.«

Učencem zapiše uganko in razmišljanje se začne. FOTO: osebni arhiv

Učiteljica je že več kot trideset let. Opaža, da so se otroci spremenili, ker se je spremenila družba. »Vedno bolj so čustveno občutljivi. Mogoče preveč prevladuje tehnologija pred osebnim izkustvom v različnih situacijah, kar jih morda dela negotove. Velikokrat so v območju udobja, varnega okolja, kjer se za njih toliko poskrbi, da se jim prevzame tudi kaj, kar bi bili sposobni narediti sami. Ali se jih obvaruje pred čustvi, ki zanje niso prijetna. Pozneje se lahko pojavijo res močne frustracije, če otroci takih čustvenih stanj ne poznajo in ne znajo z njimi ravnati.« Dodala je, da je pri tem ključno sodelovanje s starši. »Že zato, da ne razumejo ocene zgolj kot informacijo o otrokovih sposobnostih ali da jo enačijo z otrokovim prihajajočim uspehom. Sicer imam veliko dobrih izkušenj s starši. Prav part­nerski odnos, ki temelji na medsebojnem zaupanju, spoštovanju in odprti komunikaciji, je eden najpomembnejših temeljev za otrokov napredek.«

Popotnica za življenjske nahrbtnike

Spoštovanje, dober odnos in upoštevanje čustev vseh, ki so v raz­redu, je ključno za dobro delo in dobro počutje. V razredu s tem začnejo že zjutraj, ko imajo redne sestanke. »Smo ena velika družina. V družinah je pomembno, da se dogovorijo, kaj bodo počeli, kako si bodo razdelili obveznosti, kako bo potekal dan. Si tudi čestitajo, ko ugotovijo, kaj dobrega so naredili. In vse to delamo tudi mi. Predebatiramo, kaj bomo počeli, ali so kak­šne spremembe v urniku, kako se počutijo, ali moramo kaj kot velika družina razrešiti. In če me še ni, sestanek že sami začnejo v kotičku. Imamo res odprt odnos, gradimo na spoštljivosti. Jaz spoštujem njih in oni mene. Zaupamo si, tako da se ne skrivajo in obtožujejo drugih, ampak si poskušajo pomagati in poiskati rešitve.«

Vesela in ponosna je, da jo obiščejo tudi nekdanji učenci, ki jim je očitno sedla v srce. FOTO: osebni arhiv

Vsak otrok ima tudi svoj dnevnik. Vanj zapisujejo svoje spomine, učiteljica jim da fotografije ob določenih dogodkih, shranili so tudi skrivnostna pisma, ki so jih dobili vsak od svojega skrivnega prijatelja v razredu. Opišejo hobije, dosežke, kako napredujejo. »Pišejo lahko kadarkoli, dnevniki so ves čas na polici. Včasih pa jim tudi naročim, da naj kaj napišejo. Da recimo uporabijo pravopisna pravila, ki smo se jih učili pri slovenščini.« Dnevnikov sicer ne popravlja. Dnevnik je vendarle – dnevnik.

Nekaj drugega pa so časopisi. Tudi tega so ustvarili. Ko so brali pesem Kokosenzacija Nika Grafenauerja, so spisali še svoj Kokopis, s Kokomodo, Kokoreklamami, Kokohoroskopom, pa tudi z udarnim Kokointervjujem. Ob vsem tem pripravljajo na šoli številne prireditve, ki so plod izjemnega skupinskega dela učiteljic. Sama je izved­la več kot 30 plesnih koreografij s kostumografskimi in scenografskimi zamislimi, z avtorsko plesno predstavo Zrcalimo oblike telesa pa se je uvrstila na državno raven.

Učenje. FOTO: osebni arhiv

Ko učiteljica našteva, kaj vse je naredila in kaj vse bi še naredila, njene oči žarijo. Čeprav je sprva razmišljala, da bi bila pediatrinja, je vsa sreča, da so jo življenjske poti usmerile v šolo. »Učiteljica je najboljši poklic, kar jih obstaja. Učiteljski poklic je privilegij, da lahko en del poti prehodim z otroki in jih opogumim, jim pomagam razumeti, da zmorejo, da so zmož­ni več, kot mogoče pričakujejo, da bi lahko pokazali. Da jim lahko v življenjske nahrbtnike dam nekaj, kar bodo uporabili, ko bodo zapustili šolske klopi.« Glede na to, da jo nekdanji učenci z veseljem obiskujejo, jim je očitno nahrbtnike napolnila tudi z ljubeznijo.

O projektu Učitelj sem! Učiteljica sem! je projekt, v okviru katerega predstavljamo učitelje, ki svoj poklic čutijo kot poslanstvo. Želimo si, da bi jim pokazali še več spoštovanja, podpore in ugleda, kar si tudi zaslužijo. ​Zaupamo jim namreč največ, kar imamo – svoje otroke in s tem prihodnost naših družin in družbe. Najboljše učitelje nam lahko pomagate najti tudi vi. Poznate učitelja, za katerega je njegov poklic življenjsko poslanstvo? Poznate učiteljico, ki naredi nekaj več in zna to izvabiti tudi iz učencev? Ste učitelj, ki ima rad svoje delo in išče inovativne načine poučevanja? Ste učiteljica, ki se zaveda, da je najpomembneje spodbujati otroke, da postanejo boljši ljudje? Prijavnico najdete na spletni strani uciteljsem.si, v njej pa na kratko odgovorite na vprašanja. Pošljete jo lahko tudi na uciteljsem@amcham.si ali po pošti na naslov AmCham Slovenija, Dunajska 167, 1000 Ljubljana (s pripisom Za kampanjo Učitelj sem! Učiteljica sem!).