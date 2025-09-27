  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Učiteljica, ki ima odprto srce – in vrata svojega doma

    Elizabeta Selić dijakom predaja znanje slaščičarstva in jih dviguje v samozavestne mlade ljudi.
    Učiteljica je že 27 let. Od časov, ko se je sama učila slaščičarske umetnosti, se je veliko spremenilo, pravi. FOTO: Črt Piksi
    Galerija
    Učiteljica je že 27 let. Od časov, ko se je sama učila slaščičarske umetnosti, se je veliko spremenilo, pravi. FOTO: Črt Piksi
    Špela Kuralt
    27. 9. 2025 | 12:00
    9:50
    A+A-

    Učiteljica praktičnega pouka slaščičarstva na Srednji poklicni in strokovni šoli Šolskega centra Šentjur je učiteljica s srcem in dušo. Z dijakinjami in dijaki ima pristen stik, morda tudi zato, ker pri praktičnem pouku ne sedijo v klopeh, ampak skupaj delajo. Vmes je priložnost za pogovore o vsem, kar mlade ali teži ali navdušuje. Tudi zato pravi, da mladih ne poučuje za poklic, ampak za življenje.

    Elizabeta Selić – ker je nepričakovano morala na bolniški dopust, smo jo obiskali na domu pri Podčetrtku – je hodeča reklama za vseživljenjsko učenje. Poklicno pot je začela v proizvodnji v Klasju in Jurmesu ter se vsak dan vozila domov mimo šentjurske srednje šole. Imela je prijateljico, ki je tam delala. »Mislila sem si, joj, kako je srečna, da je lahko tam. Ampak veste, če si človek nekaj res globoko želi, se to uresniči.« Kmalu so v šoli iskali učitelja praktičnega pouka slaščičarstva. Šla je na razgovor, in ko se je peljala domov, so jo že med potjo obvestili, da je dobila službo. »Od takrat, ko sem prestopila vrata te ustanove, se mi je življenje spremenilo ne za 100, ampak za 200 odstotkov!«

    A to ni bila le služba, za katero se je nato ob delu dodatno izobraževala, da ima vse potrebne in zahtevane kvalifikacije. Svoj poklic res živi kot poklicanost, poslanstvo. »Poslanstvo je prava beseda, ampak je tako veličastna, da je skoraj ne upam izgovoriti.« Zato pa natančno to izpričujejo njena dejanja v šoli in tudi doma.

    Dijakinje in dijake poučuje slaščičarstvo, a jih uči tudi za življenje. FOTO: osebni arhiv
    Dijakinje in dijake poučuje slaščičarstvo, a jih uči tudi za življenje. FOTO: osebni arhiv

    Drugačne sladice

    Učiteljica je že 27 let. Od časov, ko se je sama učila slaščičarske umetnosti, se je veliko spremenilo, a ko je prvič stopila pred dijakinje in dijake, se je najprej spomnila svoje učiteljice. »Ona je vame vcepila ljubezen do učiteljskega poklica. Da ga imam res rada iz srca. To je bila gospa Darinka Gostenčnik. Tako živo nam je pripovedovala o izdelkih, o linijah čokolade, da sem začutila okus izdelka, ko sem jo poslušala. Po njej sem se zgledovala, ko sem iz proizvodnje stopila v razred, kjer je bilo 30 dijakov. Kako jim podajati snov? Njo sem imela v mislih in je šlo.«

    A je bilo vendarle težko, priznava. »Vse si moral sam preštudirati, preizkusiti vse recepte, se sam spomniti kaj novega, inovativnega. Danes veliko najdemo na spletu in družbenih omrežjih. Dijakov sicer kaj posebno k temu ne spodbujam, jim pa vseeno svetujem, naj raziskujejo. Morda bodo dobili idejo in potem dodali kaj svojega. Danes ni več tako, da boš delal eno in isto. Strankam je treba zagotoviti tisto, kar si želijo. In ljudje smo si zelo različni. Včasih je bilo le nekaj metod, recimo brizganje in risanje, danes je pa metod ogromno, prav toliko materialov. Tudi otroci ustvarjajo res lepe izdelke.«

    Mojstrovine mladih slaščičark in slaščičarjev. FOTO: osebni arhiv
    Mojstrovine mladih slaščičark in slaščičarjev. FOTO: osebni arhiv

    Ocenjevanje napredka

    Spremenile pa se niso le slaščice, ampak tudi medsebojni odnosi. Čeprav ima neizmerno rada svoj poklic, posebej poudari, da so včasih starši zelo naporni. »Takih primerov je sicer zelo malo. Treh se spomnim, ki so me res globoko v dušo prizadeli, da sem potrebovala kar nekaj časa, da sem se pobrala. Včasih je eden dovolj, da začneš dvomiti vase. Čeprav se pri vsakem ocenjevanju večkrat tudi sama vprašam, ali bo ocena pravična. Velikokrat otroke vprašam, s koliko bi se sami ocenili, in cenim samokritičnost.«

    Čeprav izdelujejo slaščice, ocenjevanje ni odvisno od njenih brbončic. To ne bi bilo pravično, razlaga, ker je otroku lahko neki drugi okus bolj všeč. Mimogrede, pravi, da je njena najljubša sladica rolada Pavlova. »Predvsem gledam na estetiko in po merilih, ki smo jih pri določeni snovi obravnavali. Upoštevam inovativnost, ali je otrok dodal kaj svojega, pa tudi njihove sposobnosti. Če vem, da otrok nima takih finomotoričnih sposobnosti, a je v izdelek vložil nepopisno veliko truda, mi ni težko dati dobre, višje ocene. Vse to tudi drugim razložim in razumejo.«

    Na mednarodnem tekmovanju Interslast v Tuhlju so njene dijakinje osvojile srebrno in bronasto kolajno. FOTO: osebni arhiv
    Na mednarodnem tekmovanju Interslast v Tuhlju so njene dijakinje osvojile srebrno in bronasto kolajno. FOTO: osebni arhiv

    Na šoli imajo tudi dijake, ki so morda osnovno šolo komaj izdelali, nato pa se jim uspeh popravi. Priznava, da so pri splošnih predmetih še lahko težave, ampak pri praktičnih predmetih, kakršen je njen, zacvetijo. »Večkrat jih pohvalim, jih spodbujam. Kar žarim, ko jim uspe. Takrat marsikomu rečem, da bi ga kar objela, ker je tako lepo naredil oziroma naredila. Večinoma so dekleta, fantov skoraj nimamo. Ampak uspeh dijakinj in dijakov mi res polepša dan. Ker to pomeni, da nisem bila le uspešna pri poučevanju, temveč da sem jih tudi motivirala, da so se odločili, da se bodo potrudili. In povem vam, da se 99 odstotkov otrok trudi.«

    Devet rejencev

    Za razredništvo pravi, da je ključno, da so odnosi pristni. Z vsakim razredom ima na družbenem omrežju skupino, kjer si pišejo stvari, povezane z razredom. Priznava, da je morda lažje tudi zato, ker poučuje prakso. »Tu se dijaki ves čas gibajo in se lahko o vsem pogovarjamo. O zaljubljenosti, kdaj, kje, kdo, s kom. Drugačen odnos imamo. Na snov gledamo bolj življenjsko. Ne samo na to, kar se moramo naučiti. Zato to ni šola za poklic, ampak za življenje. Pogosto pridejo k nam nesamozavestni otroci, tudi neurejeni. Taki kar uklonijo glavo. To opazim, ker sem bila sama v otroštvu taka. Te otroke poskušam dvigniti. To mi pomeni več, kot da gre s samimi peticami iz šole.«

    Z dijakinjami na tekmovanju v mlinčni potici v Lembergu. FOTO: osebni arhiv
    Z dijakinjami na tekmovanju v mlinčni potici v Lembergu. FOTO: osebni arhiv

    Otroke je dvigala tudi dobesedno. Dolga leta je bila namreč rejnica. Prvo deklico je sprejela, ko je njena hči edinka povedala, da mora njena prijateljica od doma. Pa je prišla k njima. »Več, kot sem ji kdaj dala, je ona dala meni in zrasla je v krasno, izobraženo žensko. Super smo se imele in kmalu je za njo prišla še njena sestra.« Nekoč pa v šoli neko dekle ni več hotelo domov. Učiteljica se spominja, da je sedela pri ravnatelju v pisarni, kjer jo je dekle vprašalo, ali lahko gre kar z njo domov. Poklicali so mamo, saj se je morala strinjati. »To je bil zame najbolj pretresljiv trenutek. Čeprav je šlo sprva samo za en teden, ji je mama rekla samo: 'Ti kar pojdi, samo vrni penkalo, ker sem ga kupila tvoji sestri in si ga ti vzela.' Po poti sem poklicala moža, naj sobo pripravi, ker pride z mano dijakinja.« Nato z nasmeškom doda: »Hči je po vasi muce pobirala in vse domov znosila, jaz pa otroke. Mojo odločitev so doma sprejeli in res nam je šlo lepo skupaj.« Ko je prišla k hiši prva rejenka, je njena hči predlagala, da je ne bi več klicala mama. »Rekla je, da bi me klicala Mima, ker bi me tako lahko vsi klicali in ni želela, da se s prijateljico razlikujeta, ko sta skupaj zunaj. Ostala sem Mima in sem danes tudi babica Mima. Še podpišem se kdaj tako.«

    Mojstrovine mladih slaščičark in slaščičarjev. FOTO: osebni arhiv
    Mojstrovine mladih slaščičark in slaščičarjev. FOTO: osebni arhiv

    Skupno je imela devet rejencev, največ jih je bilo naenkrat šest v hiši. Z vsemi ohranja lepe odnose. »Večji del sem kuhala za dvanajst oseb, ker so dekleta potem imela tudi že fante. Vsako nedeljo smo naredili seznam, kaj naj skuham in kaj bo kdo drug skuhal. Pa smo šli po vrsti. Imeli pa smo tudi škatlo, v katero so anonimno zapisali, kaj koga pri drugem moti. Po kosilu smo odprli škatlo, prebrali anonimne zapise in se pogovorili.« Na vprašanje, ali ji je tako velika družina pomagala tudi pri delu v šoli, izstreli: »Absolutno. To je vse povezano. In vse to je način življenja.«

    Kar Elizabeta Selić govori, tudi živi. Pri učiteljskem poklicu se ji zdi najbolj pomembno, da ne bi naredila krivice in otroka prizadela. »V prvi vrsti pa je treba otroke slišati in videti. Biti pristen. Bolj ko si uraden, težje je. Videti je treba človeka.«

    Sorodni članki

    Photo
    Novice  |  Slovenija
    Učitelj sem! Učiteljica sem!

    Iskanje glagolov v brezglutenskem receptu za pico

    Nina Bradić poudarja pomen branja, ki najbolje širi besedni zaklad, še posebej ga priporoča med počitnicami.
    Špela Kuralt 28. 6. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Učitelj sem! Učiteljica sem!

    Otrokom odkriva svet tujega jezika, najraje čez mejo

    Aleksandra Velenšek otrokom polaga na srce, da je izbirni predmet tujega jezika kot brezplačni jezikovni tečaj.
    Špela Kuralt 31. 5. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Učitelj leta 2025

    Milan Mandeljc: Imamo noge, da hodimo vštric z učenci

    Slovenski predstavnik za svetovni izbor učiteljev je profesor angleščine z Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik.
    Špela Kuralt 21. 5. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Slovenija
    Učitelj sem

    Supermoč modrega fotelja v razredu

    Učiteljica Nuša Žuber otroke uči, kako pohvaliti sebe in drug drugega, njene učne ure pa so čajanke.
    Špela Kuralt 22. 2. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Slovenska predsednica o OZN

    Kako je Trump sprejel slovensko predsednico?

    Predsednik Trump nas sili v to, da bomo za obrambo bolj skrbeli sami, je kritična Nataša Pirc Musar. Kljub temu je bilo srečanje z njim in prvo damo prijetno.
    Barbara Kramžar 26. 9. 2025 | 05:52
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Rusija

    Ruska vojaška letala prestregli tudi Američani in Madžari; Moskva svari: sestrelitev bi pomenila vojno

    Ameriški in madžarski lovci prestregli ruska vojaška letala nad Aljasko in Baltikom. Gre za del vzorca preizkušanja odzivnosti zavezništva Nato.
    25. 9. 2025 | 17:33
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Vsa oprema v 20 kilometrih od frontne črte je uničena

    Brezpilotniki takoj opazijo vsakršno koncentracijo sil, zato je napad presenečenja ali preboj frontne črte skoraj nemogoč.
    Boris Čibej 25. 9. 2025 | 21:24
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kadrovske menjave

    Barbara Mihelič odstopila kot direktorica Živalskega vrta Ljubljana

    Osebni razlogi ali poziv k odstopu? Za vršilko dolžnosti od 1. oktobra imenovana Suzana Gajić, trenutno vodja mestnega odseka za razvoj podeželja.
    Saša Bojc 26. 9. 2025 | 12:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

    Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 14:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    VIDEO: Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

    V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 11:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Telemach s tretjo generacijo naprav: umetna inteligenca v ospredju

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Podprite športnike tam, kjer to najbolj šteje: na tribunah

    Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Podkast Moč gospodarstva

    Dejan Paravan: Evropa se bo izvila iz težav z jasnimi politikami, ki pa jih še ni

    Pogovor z Dejanom Paravanom, generalnim direktorjem Gen energije, o cenah elektrike in plina, tveganjih in načrtih, pa tudi o vlogi Evrope.
    Borut Tavčar 27. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Poklici prihodnosti

    Energetske inovacije poganja znanje prihodnosti

    Prihodnost energetike bo zahtevala usklajeno delovanje podjetij, izobraževalnega sistema in države. Nepogrešljivi bodo analitiki in strokovnjaki UI.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Od Kitajske do vodikove doline

    Slovenski izvozniki: kje so surovine, kje priložnosti in kaj bo naša prednost

    Trgovinske vojne, kitajski monopol, zeleni prehod in slovenske inovacije – štirje podkasti razkrivajo prihodnost našega izvoza.
    26. 9. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Rešitve za večjo konkurenčnost na mednarodnem trgu

    Pomembna je krepitev odpornosti slovenskih podjetij na tujih trgih.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Učitelj sem! Učiteljica sem!Naj učiteljElizabeta SelićSrednja poklicna in strokovna šola

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Francija

    Carla Bruni, ženska, ki je obnorela predsednika

    Ob obsodbi nekdanjega francoskega predsednika Sarkozyja je v ospredju tudi nekdanja prva dama.
    Tanja Jaklič 27. 9. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Učitelj sem! Učiteljica sem!

    Učiteljica, ki ima odprto srce – in vrata svojega doma

    Elizabeta Selić dijakom predaja znanje slaščičarstva in jih dviguje v samozavestne mlade ljudi.
    Špela Kuralt 27. 9. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojaški odbor

    Na Danskem spet droni, v Rigi se je sestal vojaški odbor Nata

    Ta dejanja ogrožajo življenja, Rusija pa nosi polno odgovornost zanje, je nagovoru dejal predsednik vojaškega odbora Nata Giuseppe Cavo Dragone.
    27. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Odbojka

    Zdaj bi radi kolajni dodali zlato barvo

    V polfinalu svetovnega prvenstva odbojkarjev na Filipinih je Bolgarija pričakovano ugnala Češko, Italija pa je bila boljša od Poljske.
    27. 9. 2025 | 11:17
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Motociklizem

    Španski as odšteva do nove lovorike

    Šprintersko tekmo za VN Japonske v motociklizmu dobil dvakratni svetovni prvak Francesco Bagnaia, drugouvrščeni Marc Marquez pa je zdaj zelo blizu 7. naslova.
    Siniša Uroševič 27. 9. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojaški odbor

    Na Danskem spet droni, v Rigi se je sestal vojaški odbor Nata

    Ta dejanja ogrožajo življenja, Rusija pa nosi polno odgovornost zanje, je nagovoru dejal predsednik vojaškega odbora Nata Giuseppe Cavo Dragone.
    27. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Odbojka

    Zdaj bi radi kolajni dodali zlato barvo

    V polfinalu svetovnega prvenstva odbojkarjev na Filipinih je Bolgarija pričakovano ugnala Češko, Italija pa je bila boljša od Poljske.
    27. 9. 2025 | 11:17
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Motociklizem

    Španski as odšteva do nove lovorike

    Šprintersko tekmo za VN Japonske v motociklizmu dobil dvakratni svetovni prvak Francesco Bagnaia, drugouvrščeni Marc Marquez pa je zdaj zelo blizu 7. naslova.
    Siniša Uroševič 27. 9. 2025 | 10:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Samozavest

    Brezplačni priročnik: Povečajte svojo samozavest s tehnikami NLP

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je ta rešitev prepričala tudi ZPS

    Ko pomislimo na klimatsko napravo, si večina najprej predstavlja poletno vročino in prijetno hlajenje.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 12:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

    HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Brezmejni okusi v Novi Gorici

    Doživite Novo Gorico na popolnoma nov način – ob okusih, ki brišejo meje, vrhunskih vinih, kuharskih šovih in nepozabni glasbi pod zvezdami.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Odkrijte vse prednosti vinilnih oblog

    Izbira prave talne obloge je ključna za udobje, estetiko in funkcionalnost doma, zato je pametno o njej skrbno premisliti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Podjetništvo

    Papirji, ki odločajo o milijonih – kdo ima v rokah moč?

    Slovenski institut za kakovost in meroslovje podjetjem omogoča, da z izpolnjevanjem standardov hitreje in uspešneje vstopajo na vse bolj zahtevne izvozne trge.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    ENERGETSKA UČINKOVITOST

    Domača inovacija, ki zniža račune za elektriko tudi do 600 kWh na leto

    Iščete način, kako zmanjšati stroške in prevzeti nadzor nad porabo energije?
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Drugi športi
    Vredno branja

    »Ko sem na igrišču, sem del ekipe. Tam sem svobodna«

    Tija Vrhovnik, reprezentantka v odbojki sede, o moči športa, vključevanju in misiji v Tanzaniji.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SI-ALARM

    Po vsej Sloveniji bomo slišali opozorilni pisk

    Na ta dan bomo vsi uporabniki mobilnih telefonov v Sloveniji prejeli testno opozorilno sporočilo.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 14:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 3008 – digitalni sopotnik nove dobe

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

    Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Leto negotovosti: čez noč izginilo 93 % prihodkov, vseeno sledila rast

    Ukinitev dopolnilnega zavarovanja in preobrazba sta Vzajemno potisnili pred velik izziv, a vseeno se je izpad 93 % prihodkov končal z rastjo, digitalnim pospeškom in jasnimi načrti.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Več kot 7.600 podjetij ve, da plača ni več dovolj. Kaj pa vaše?

    Zadovoljni in zvesti zaposleni so srebrnina vsakega podjetja. Plača je temeljni element nagrajevanja, vendar ne zadostuje več za zadrževanje najboljših kadrov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PREZRAČEVANJE

    Preprosta sprememba, ki vas lahko zaščiti pred plesnijo

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Otrok ima že več dni visoko vročino ...

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Družinski nakupi: tako lahko letno prihranite tudi sto evrov

    S preprostimi rešitvami lahko privarčujete, ne da bi se pri tem morali odpovedali udobju, kakovosti in izdelkom, ki jih imate radi.
    Promo Delo 18. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako prepoznati in zdraviti vnetje Ahilove tetive?

    Bolečina v predelu nad peto je lahko eden prvih znakov vnetja Ahilove tetive. Kaj narediti, da preprečimo zaplete in ohranimo mobilnost?
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pomoč na domu kot temelj sodobne skrbi za kakovost življenja

    Slovenska družba se, podobno kot številne evropske države, spopada z izrazitim staranjem prebivalstva.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako podjetja danes skrbijo za zdravje zaposlenih

    Zanesljiv dostop do zdravnikov postaja eden najbolj cenjenih zaposlitvenih privilegijev.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:16
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Vsaka ura zastoja za podjetje lahko pomeni več tisoč evrov izgube«

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Za prste obliznit: kosilo v nekaj minutah

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAVAROVANJE

    140.000 ljudi brez izbranega osebnega zdravnika: kakšna je rešitev?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo