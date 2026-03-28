    Kadar psi pridejo v »inšpekcijo«, je narejeno vse

    Helena Kokot se posveča otrokom s posebnimi potrebami in išče rešitve, da bodo lahko poskrbeli sami zase.
    Psi so lahko učitelji, terapevti in prijatelji. FOTO: osebni arhiv
    Psi so lahko učitelji, terapevti in prijatelji. FOTO: osebni arhiv
    Špela Kuralt
    28. 3. 2026 | 12:00
    28. 3. 2026 | 12:53
    10:48
    Specialna pedagoginja, ki na Osnovni šoli Frana Albrehta Kamnik izvaja dodatno strokovno pomoč (DSP), učna gradiva ter pripomočke za pomoč učencem izdeluje sama. V tridesetih letih dela se ji je nabralo toliko idej in materialov, da je zaživela tudi njena spletna stran Specialka, kjer pomoč najdejo učitelji in starši otrok s posebnimi potrebami. 

    Najbolj pa je hvaležna, da je odkrila Tačke pomagačke. Terapevtski psi, ki prihajajo k njenim učencem, so učitelji, inšpektorji in psihoterapevti v enem (kosmatem) telesu. Delajo čudeže, v katere trdno verjameš, ko jih doživiš.

    Helena Kokot je že v gimnaziji na obvezni praksi v razvojnem oddelku vrtca ugotovila, da je njena pot delo z otroki s posebnimi potrebami. »Prej sploh nisem vedela, da kaj takega obstaja. Med študijem sem veliko delala s Sončkom – Zvezo društev za cerebralno paralizo Slovenije. Potem so me klicali iz OŠ Prežihovega Voranca v Ljubljani, da vedo, da sem delala pri Sončku, in da iz vrtca dobijo otroka, ki bi potreboval mojo pomoč. Pred tridesetimi leti se o tem ni toliko govorilo, DSP je bil še v povojih, ni potekal v taki obliki. In tako sem šla na Voranca še kot absolventka in tam ostala 25 let in nikoli obžalovala.«

    Helena Kokot z učenci. FOTO: osebni arhiv
    Helena Kokot z učenci. FOTO: osebni arhiv

    Pred nekaj leti se je odločila za nov izziv in zamenjala šolo, a njeno delo se ni spremenilo, saj se niso niti primanjkljaji otrok. »Z leti vemo veliko več o posameznih primanjkljajih, o čustvenem razvoju, raznih drugih veščinah otrok in lahko otroka bolj podpremo. Moje delo se spreminja samo toliko, kolikor jaz zorim, se strokovno izpopolnjujem.«

    Specialka

    V njenem kabinetu so na mizi posebne kartice, različni pripomočki in didaktične igre so na policah in v omarah, nobena stvar ni tam zato, da bi se na njej nabiral prah. Vsaka ima smisel. In vse je plod njenih idej, domišljije in več desetletij dela. Da bi čim bolje pomagala otrokom s primanjkljaji, materiale izdeluje sama. K temu so jih spodbujali že na pedagoški fakulteti. »Ko sem začela delati, sem ugotovila, da nas pa mogoče k temu niso spodbujali kar tako. Takrat pač nisi mogel iti v trgovino, kjer bi bilo deset polic različnih iger in materialov. Trgovski potnik, ki je prišel enkrat na leto na šolo, je bil rezerviran za točno določene stvari. Pa sem si rekla, da me to ne bo omejevalo, saj se vse da narediti.«

    Specialna pedagoginja Helena Kokot je pomagala že številnim otrokom in mladostnikom. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Specialna pedagoginja Helena Kokot je pomagala že številnim otrokom in mladostnikom. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    Z razvojem, izkušnjami, različnimi učenci, ki so potrebovali različne stvari, z radovednima otrokoma, ki sta danes že odrasla, so nastajale vedno nove igre in novi materiali. Z digitalizacijo je šlo vse še hitreje, lahko je pomagala tudi kolegom, zlasti med epidemijo. Mlajše kolegice in družina so jo spodbujali, da bi to še razširila in tako pomagala vsem z otroki s posebnimi potrebami. In je nastalo podjetje Specialka.

    »Na začetku svojega dela v šoli sem imela ekipo fantov, ki jim je šola šla na živce in so delali lumparije, kot smo jih delali mi, ko smo bili majhni. Nekega jutra, ko smo imeli preduro, je eden od treh rekel drugima: 'Mi mislimo, kako se cele ure igramo, ona nas pa v bistvu okoli prinaša. Veš, kaj vse smo delali danes!' S temi fanti smo v tistem letu prišli do imena, da smo specialci. Še na vratih smo imeli ta napis in to ime je ostalo z menoj. Ko sem se odločila za spletno stran, so me poskušali prepričati v nasprotno, češ da je specialka kolo, ampak sem vztrajala. Še zdaj se smejijo moji trmi.«

    Terapevtski psi so šolani, njihovi vodniki pa zelo usposobljeni, zato so otrokom s primanjkljaji pri delu v šoli v veliko pomoč in motivacijo. FOTO: osebni arhiv
    Terapevtski psi so šolani, njihovi vodniki pa zelo usposobljeni, zato so otrokom s primanjkljaji pri delu v šoli v veliko pomoč in motivacijo. FOTO: osebni arhiv

    Od Dive do Henrika

    Včasih pa učiteljica ne zmore vsega. Takrat pridejo na pomoč kosmatinci. Da kužki res pomagajo, je ugotovila, ko je svojega sina, takrat drugošolca, peljala v knjižnico na srečanje s Tačkami pomagačkami. »Oboževal je branje, bal pa se je psov. Iz knjižnice je prišel prerojen. Psa je božal, česal, mu delal frizuro. Ko sem to videla, sem vedela, da moram to ponuditi tudi otrokom v šoli. Nikoli prej ali kasneje se nisem tako impulzivno za kaj odločila. Poklicala sem Tačke pomagačke in od takrat sodelujem z njimi.«

    Dolga leta je k njenim otrokom prihajala Slavica Mrkun z Divo, zadnja leta pa prihaja Jana Miklič z Olijem in Gogijem. »Gogi pride vsak ponedeljek ali na ure DSP ali pa gremo v razred, kjer izvajamo terapevtske ali bralne urice. Sploh ni nujno, da gre za neko veliko akcijo. Zgodilo se je, da je prišel kakšen najstnik na vrata, Gogi je stekel k njemu in sta se sesedla med vrati na tleh. Žival čuti. Te zgodbe res ganejo, to ni nikakršna znanost. Veliko študentov bi zdaj delalo magistrske in diplomske naloge na temo, kako to sploh deluje. Težko je opisati, ampak ko enkrat vidiš, veš, da je to to.«

    Za otroke si je treba vzeti čas. Helena Kokot pravi, da so prava zakladnica različne družabne igre, ki jih imamo vsi doma. FOTO: osebni arhiv
    Za otroke si je treba vzeti čas. Helena Kokot pravi, da so prava zakladnica različne družabne igre, ki jih imamo vsi doma. FOTO: osebni arhiv

    Kadar psi pridejo v »inšpekcijo«, je narejeno vse. Iz tega je nastala tudi simpatična anekdota, ko je z Divo, majhnim belim špicem, v razred prišel Henrik, sicer ogromna nemška doga. »Gospa Slavica je napovedala, da bosta naslednjič prišla dva psa in da pride inšpektor Henrik, ki bo pregledal barvice. Prvošolci so doma povedali, da pride inšpekcija. Njihova razredničarka mi je naslednje jutro povedala, da so ji starši pisali, ali je ta Henrik inšpektor iz Nemčije. Res smo se smejali! Je bil pa Henrik tako velik pes, da so si gledali iz oči v oči z otroki, ko je prišel k mizi. Otroci so do popolnosti ošilili barvice, zložene so bile po mavrici kot v trgovini. Še zdaj velja, da ko pride kuža, je treba vse urediti. Ker kuža pogleda tudi, ali so kakšne stare malice ostale v torbah, ali kaj diši …«

    Psi otrokom pomagajo, da se začnejo bolj jasno izražati. »To so šolani psi, znajo zelo veliko. Otrok pa se mora potruditi, da bo jasno povedal, kaj od psa želi, ker bo pes šele takrat to dejansko naredil. To je velik motivacijski faktor. Vodniki so zelo dobro usposobljeni, imajo res vrhunsko nebesedno komunikacijo s svojimi psi. Tako da recimo pes 'pregleda' nalogo in zalaja, če je pravilna.«

    Kdo bi si mislil, da je zgolj prisotnost psa tako blagodejna, da znanje skorajda samo leti v glavo. FOTO: osebni arhiv
    Kdo bi si mislil, da je zgolj prisotnost psa tako blagodejna, da znanje skorajda samo leti v glavo. FOTO: osebni arhiv

    Prava pomoč

    Učiteljica poudarja, da je njen cilj pri delu z otroki s posebnimi potrebami veliko večji od šolskega dela. »Otroci se soočajo s težavami, kako najti sebe, kje poiskati svoj prostor pod soncem, kako se osamosvojiti, da bodo lahko poskrbeli sami zase, naredili domačo nalogo, učinkovito sledili pouku in sodelovali, da se bodo dobro počutili s svojimi izzivi, da bodo znali poiskati svoja močna področja in na njih graditi, predvsem pa, da bodo čustveno stabilni in postali pozitivne osebe. Samozavestni z dobrim mnenjem o sebi. Šele ko so čustveno stabilni, pomirjeni sami s seboj, ko razumejo, kaj se jim dogaja v telesu in glavi, lahko začnemo premagovati primanjkljaje.«

    Čeprav sta njeni prva misel in glavna skrb otroci, poudarja, da je pomemben odkrit odnos s starši. Že na začetku jim pove, da bodo vsi skupaj verjetno velikokrat žalostni, a da je cilj vedno samostojen, čustveno stabilen otrok. »Se pa moramo zavedati, da je nekatere stvari težko sprejeti. Starši vedno želijo otroku najboljše, in če ima otrok težave, boš seveda to vzel osebno, ker je otrok del tebe. Vsaka mama je zagotovo kdaj čutila otrokovo razočaranje kot svoje osebno razočaranje. Če kdo reče, da tega ni čutil, verjetno laže. S starši je treba znati komunicirati, jim argumentirati, zakaj nekaj počnemo, si vzeti čas zanje. Ker te stvari niso preproste.«

    Trideset let že izdeluje svoje didaktične igre, pripomočke in druge materiale. FOTO: osebni arhiv
    Trideset let že izdeluje svoje didaktične igre, pripomočke in druge materiale. FOTO: osebni arhiv

    Helena Kokot izžareva ljubezen. Otroke čuti. Ve, da je kdaj objem ne le dovolj, ampak edino, kar otroku pomaga. In pomagala je že neštetim. Ponosna je na vse, enega od nekdanjih učencev je povabila tudi na konferenco UčiteljFest, ki jo aprila pripravljajo na šoli. Da njeni učenci pridejo daleč in še dlje, je »kriva« prav ona, ki jim je odprla oči in razprla krila, hkrati pa ostala trdna opora.

    O projektu

    Učitelj sem! Učiteljica sem! je projekt, v okviru katerega predstavljamo učiteljice in učitelje, ki svoj poklic čutijo kot poslanstvo. Želimo si, da bi dobili še več spoštovanja, podpore in ugleda, kar si tudi zaslužijo. Za­upamo jim namreč največ, kar imamo – svoje otroke in s tem prihodnost naših družin in družbe. Najboljše učitelje nam lahko pomagate najti tudi vi.

    Poznate učitelja, za katerega je njegov poklic življenjsko poslanstvo? Poznate učiteljico, ki naredi nekaj več in zna to izvabiti tudi iz učencev? Ste učitelj, ki ima rad svoje delo in išče inovativne načine poučevanja? Ste učiteljica, ki se zaveda, da je najpomembneje spodbujati otroke, da postanejo boljši ljudje? Prijavnico najdete na spletni strani uciteljsem.si, v njej pa na kratko odgovorite na vprašanja. Pošljete jo lahko tudi na uciteljsem@amcham.si ali po pošti na naslov AmCham Slovenija, Dunajska 167, 1000 Ljubljana (s pripisom Za kampanjo Učitelj sem! Učiteljica sem!).

    Učitelj sem! Učiteljica sem!
    Učitelj sem! Učiteljica sem!

    Sorodni članki

    Novice  |  Slovenija
    Učitelj sem! Učiteljica sem!

    Učitelj v svetu glasbe, kjer »jaz« postane »mi«

    Matjaž Predanič pri glasbenih predmetih skrbi za osredotočenost dijakov, ki je pri muziciranju nujna
    Špela Kuralt 28. 2. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Slovenija
    Učitelj sem! Učiteljica sem!

    Učiteljica, ki si v razredu pomaga s kužkom, jogo in iskrenimi objemi

    Sproščanje in tehnike umirjanja so, kot pravi učiteljica Barbara Spruk Golob, zelo pomembni že v najmlajših letih.
    Špela Kuralt 31. 1. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Slovenija
    Učitelj sem! Učiteljica sem!

    Ko je v razredu preveč energije, odidejo ven – s kitaro

    Andrej Bajželj v razredu igra kitaro, otroke vodi v svet računalništva, včasih pa da tudi rdeči karton.
    Špela Kuralt 29. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Photo
    Novice  |  Slovenija
    Učitelj sem! Učiteljica sem!

    Kako učiteljica biologije vzgaja bodoče direktorje

    Alenka Pokeržnik dijakom odpira svet s projekti Erasmus, v enem so poskrbeli tudi za očala za Madagaskar.
    Špela Kuralt 25. 10. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Pozivam predsednico republike, da Janši ne podeli mandatarstva

    Predsednica ima diskrecijsko pravico, da ne podeli mandatarstva prvaku SDS, ker je domnevno povezan z vmešavanjem izraelske obveščevalne agencije v volitve.
    27. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Trst

    Starša na dopust v Šarm el Šejk, pet otrok pustila same doma

    Prepuščeni so bili sami sebi, končalo se je tako, da so jih po prijavi in posredovanju policije ter socialnih služb zdaj namestili na varno v skupnost.
    27. 3. 2026 | 13:28
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Grožnja s tožbo

    Matoz dal ultimat Golobu in Mescu: Imata 24 ur, sicer ...

    Odvetnik Janeza Janše zahteva opravičilo za izjave, ki sta jih Robert Golob in Luka Mesec izrekla med volilno kampanjo.
    27. 3. 2026 | 16:17
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Po volitvah

    Anže Logar – kaj bo prej: minister ali poslanec?

    Danes so se pri Robertu Golobu začeli prvi pogovori o možnosti oblikovanja koalicije brez SDS. Logar lahko postane poslanec šele čez pol leta.
    Uroš Esih 27. 3. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    NABAVNA KONFERENCA

    Kaj se bo maja dogajalo v Portorožu?

    Pogovor s snovalci 25. Nabavne konference (7. in 8. maj, Portorož)
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
    Vredno branja

    To je trend, ki spreminja domove in navade Slovencev

    Doma se nam kopičijo stvari, ki jih ne potrebujemo več, čeprav bi brez težav lahko služile komu drugemu.
    27. 3. 2026 | 12:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tradicija na krožniku: katera vina se najbolje ujamejo z velikonočnimi jedmi?

    Pomladanske vonjave napovedujejo praznično vzdušje, pravi čar velike noči pa se razkrije ob mizi, ko domače dobrote in skrbno izbrano vino povežejo družino.
    27. 3. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Novigrad: prestižno bivanje in premišljena naložba na Jadranu

    Novigrad je postal ena najbolj iskanih destinacij med slovenskimi kupci nepremičnin zaradi odlične lege, stabilnih donosov in zmernega turizma.
    23. 3. 2026 | 09:11
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Digitalna banka mora biti preprosta, pregledna in dostopna

    Mobilna banka mora uporabnikom z le nekaj kliki omogočiti rast premoženja.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilne tehnologije

    Zmagovalci postavljajo v središče odnos s stranko

    Dostopnost digitalnih storitev je v Sloveniji preveč zapostavljeno področje, ki ga številne banke obravnavajo kot drugotno ali zgolj kot zakonsko obveznost.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 3. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Šport dodaja visoko čustveno vrednost blagovnim znamkam

    Sodoben šport je spektakel in zgodba, ki od športnika zahteva, da je tudi javna osebnost, podjetnik in medijska platforma.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport 2026

    Danes še en čarobni dan za otroke v Planici

    Slovenski športni praznik si bo ogledalo več kot 4000 otrok in njihovih spremljevalcev iz skoraj stotih šol. Do zdaj sodelovalo 117.000 otrok.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 3. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    otrociotroci s posebnimi potrebamiUčitelj sem! Učiteljica sem!Naj učiteljHelena Kokot

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Planica 2026

    V živo:      V živo: Nika Prevc v sončni Planici po zgodovino, v poskusni seriji 217,5 m

    Na letalnici bratov Gorišek je na sporedu zadnja ženska tekma svetovnega pokala v smučarskih skokih. Glavna favoritinja za zmago je Slovenka Nika Prevc.
    Matic Rupnik 28. 3. 2026 | 14:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Jelenov žleb

    Oglasil se je Kučan: Razmere so tako usodne kot leta 1991

    Po končanih državnozborskih volitvah bi morala politika, kot je dejal, sprejeti izhodišče, da smo skupnost in se moramo kot taka tudi razvijati in okrepiti.
    28. 3. 2026 | 14:48
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Prevc shujšal za poldrugi kilogram, Hrgota se je opravičil

    Slovenski smučarski skakalci so se morali na moštveni tekmi pred več kot 30.000 navijači v Planici sprijazniti s petim mestom. Na vrhu Avstrijci z Embacherjem.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 28. 3. 2026 | 14:42
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Poletni čas

    Ura se bo premaknila, a nekatere države čas določajo po svoje

    V praksa države pogosto določajo čas po svoje, tudi zaradi zgodovine, politike ali udobja.
    28. 3. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Fotogalerija

    Sobota v Planici skozi objektiv Leona Vidica (FOTO)

    Podoživite vzdušje sobotne tekme na planiški velikanki skozi fotogalerijo Delovega fotografa Leona Vidica.
    Nejc Grilc, Leon Vidic 28. 3. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski poleti

    Prevc shujšal za poldrugi kilogram, Hrgota se je opravičil

    Slovenski smučarski skakalci so se morali na moštveni tekmi pred več kot 30.000 navijači v Planici sprijazniti s petim mestom. Na vrhu Avstrijci z Embacherjem.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 28. 3. 2026 | 14:42
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Poletni čas

    Ura se bo premaknila, a nekatere države čas določajo po svoje

    V praksa države pogosto določajo čas po svoje, tudi zaradi zgodovine, politike ali udobja.
    28. 3. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Fotogalerija

    Sobota v Planici skozi objektiv Leona Vidica (FOTO)

    Podoživite vzdušje sobotne tekme na planiški velikanki skozi fotogalerijo Delovega fotografa Leona Vidica.
    Nejc Grilc, Leon Vidic 28. 3. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenski dobavitelji ostajajo v Hoferju

    Hofer sodeluje z več kot 130 slovenskimi dobavitelji – s Pekarno Hlebček že od leta 2005
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 10:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteohondroza: pogosto spregledan vzrok bolečin v hrbtu

    Osteohondroza je degenerativna bolezen hrbtenice, ki prizadene medvretenčne diske. Posledica so bolečina, omejena gibljivost in otrdelost.
    Promo Delo 24. 3. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Ko podjetje nima naslednika

    Andrej je star 58 let. Pred skoraj tremi desetletji je ustanovil proizvodno podjetje, ki danes zaposluje 42 ljudi.
    Promo Delo 27. 3. 2026 | 09:29
    Preberite več
    Promo
    Razno
    Vredno branja

    Dve od treh mamic nimata niti ure zase: kam to pelje?

    Dve od treh mamic (61 %) imata manj kot eno uro dnevno za svoje osnovne potrebe.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko vas ponoči zbudi mravljinčenje v prstih – sindrom zapestnega prehoda

    Nočno mravljinčenje in otrplost prstov sta lahko znak sindroma zapestnega prehoda.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    O tem ne govorimo. Posledice pa so lahko usodne

    Vsako leto skoraj 3000 novih diagnoz – zakaj o rakih prebavil še vedno molčimo?
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 13:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Slovenci imamo 40 milijard prihrankov, a z vlaganjem še vedno odlašamo

    Slovenci imamo na bančnih računih in v gotovini približno 40 milijard evrov prihrankov, vendar velik del tega denarja ostaja neizkoriščen.
    Promo Delo 23. 3. 2026 | 14:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdor tega ne meri, že zaostaja – in tega se mnogi bojijo

    V industriji se trajnost vse bolj premika iz sfere obljub in ciljev na področje merljivih odločitev.
    Promo Delo 26. 3. 2026 | 08:51
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prenova kuhinje? Napaka, ki jo mnogi opazijo prepozno

    Pametne funkcije, natančnejša priprava in manj čiščenja spreminjajo vsakodnevno delo v kuhinji v bolj prijetno opravilo.
    23. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POMEMBEN POTENCIAL

    Bi lahko prav to postalo ena ključnih rešitev za ogrevanje?

    Evropska unija je določila zavezujoč cilj, da bo do leta 2030 delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi dosegel najmanj 42,5 odstotka.
    Promo Delo 26. 3. 2026 | 08:47
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    DPC

    Kakšen je recept za vrhunskost v športu

    Šport danes povezuje talent, poslovne modele, tehnologijo in vrednote, zato postaja pomemben del gospodarstva in družbenega razvoja.
    19. 3. 2026 | 07:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Mobilne tehnologije 2026: kdo bo vodil prihodnost – in kdo bo izpadel iz igre?

    Nova Delova kampanja razkriva, kako umetna inteligenca, podatki in mobilnost na novo določajo zmagovalce v gospodarstvu in geopolitiki.
    20. 3. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Uredite okolico doma, še preden zacveti pomlad

    Pomlad je že tu! Uredite trato, gredice in teraso – s preprostimi koraki, ki prihranijo čas in živce, ko se začne sezona druženja na prostem.
    Promo Delo 24. 3. 2026 | 16:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BELJAKOVINE

    Zakaj o tej sestavini zadnja leta govori vse več strokovnjakov?

    Beljakovine imajo pomembno vlogo v vseh življenjskih obdobjih, saj podpirajo telo od otroštva do pozne starosti in jih zlahka vključimo v prehrano.
    3. 3. 2026 | 09:16
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TOPLOTNA ČRPALKA

    Nenaden mraz razkriva napake, ki jih mnogi spregledajo

    Zadnja leta nas vreme vedno pogosteje preseneča. Ko že pospravimo zimske plašče in se razveselimo prvih toplih dni, nas lahko čez noč znova ujame mraz.
    Promo Delo 27. 3. 2026 | 14:08
    Preberite več

