Učiteljica slovenščine, ki verjame v moč štirih S

Učiteljica slovenščine na Osnovni šoli Stranje Mojca Volkar Trobevšek je učiteljica leta 2026 in bo zastopala Slovenijo na izboru učiteljev Global Teacher Prize. Po današnji razglasitvi je povedala, da so tudi takšni izbori pomembni, zato da lahko učitelji dobijo glas, širijo dobre novice in optimizem. »Da lahko spreminjamo svet, kar je velika naloga in odgovornost.«

Učiteljico leta 2026 so razglasili na poslovnem zajtrku o umetni inteligenci, ki ga je, skupaj z izborom za učiteljico leta pripravil AmCham Slovenija. Iniciativa Učitelj sem! Učiteljica sem!, v kateri sodeluje tudi naša medijska hiša, si že več let prizadeva za širjenje najboljših učiteljskih praks. Vse tri superfinalistke, poleg Mojce Volkar Trobevšek še Barbka Penko iz Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor ter Špela Pirnat iz I. gimnazije v Celju in Glasbene šole Celje, so učiteljice, ki niso v šolah le zato, da učencem in dijakom predajajo znanje, ampak jih učijo za življenje.

Superfinalistke na izboru za učiteljico leta (z leve): Špela Pirnat, Mojca Volkar Trobevšek in Barbka Penko. FOTO: Blaž Samec/Delo

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je za Delo po razglasitvi dejala, da so takšne akcije izjemno pomembne. »Treba je pohvaliti tiste, ki izplavajo iz povprečja. Ne govorim, da je povprečje slabo, ampak to je ekscelenca. To je nekaj več. To je danes toliko bolj pomembno, ker naš izobraževalni sistem zaostaja z modernizacijo in so takšni učitelji gonilo razvoja v mikro okoljih.« Dodala je, da je že večkrat opozorila, da se kurikul spreminja prepočasi, mlade je treba opolnomočiti z novimi orodji in novimi načini razmišljanja. »To lahko naredi samo izobraževalni sistem. Potem je lahko že prepozno. Tudi in predvsem pri umetni inteligenci. Umetna inteligenca je samo toliko etična, kolikor so etični tisti, ki jo ustvarjajo.«

Široka kot nebo

Generalna direktorica AmCham Slovenija Ajša Vodnik je vsakokratnega izbora vesela. »Tudi zato, ker še vedno ne vidim velikih sprememb v tem, kako cenjen je učiteljski poklic. Vesela sem, da imamo posameznike, ki jih že prepoznavamo in jim dajemo vrednost. Po drugi strani včasih pozabimo, da poleg tega, da je to poslanstvo, da so to strokovnjaki, za katere je treba urediti sistem, če hočemo, da se mladi odločijo za ta poklic. Ta del ugleda želimo dodati tudi mi in pokazati, zakaj učitelji res spreminjajo našo prihodnost in sedanjost.«

Razglasitve učiteljice leta se je udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. FOTO: Blaž Samec/Delo

Mojca Volkar Trobevšek je opisala učitelja prihodnosti: »To je tisti, ki je strokoven, sproščen, srčen in lahko vzpostavi stik. Torej štirje S: srčnost, strokovnost, stik in sproščenost.« Za Delo je dodala, da si v prihodnjem letu želi predvsem vsem povedati, da je to zelo lep, a težek in naporen poklic. »Vsak dan vstopaš v nov svet. Učitelji smo kot astronavti. Imamo ogromno znanja, ki ga širimo, vedno se učimo nove veščine. Vsakič, ko gremo na misijo, in to je vsak dan, vstopimo v nov svet, spoznavamo neznano. Želim si, da bi v učiteljske vrste prišli mladi, strokovnjaki, z življenjsko energijo in zanosom. Z ljubeznijo do umetnosti, znanosti in do naše mladine, do naših otrok.«

Lanski učitelj leta Milan Mandeljc je dejal, da bi vsem trem privoščil naziv učiteljice leta, da pa je neskončno ponosen na Mojco. »Vidim, kaj vse ustvarja. Poglejte si njene dokumentarne filme, piše poezijo, nagrajena je bila na Beletrininem natečaju … Dobili smo učiteljico leta, ki je široka kot nebo. In takšno nebo potrebujemo, da bo pripeljalo nov sončen dan.«