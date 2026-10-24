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    Slovenija

    Učiteljica: Otroci, ki berejo, so razgledani in lažje komunicirajo

    Simona Hajnal navdušuje z novostmi, poudarja pomen branja, ki se lahko začne z vrtenjem digitalnega kolesa.
    Simona Hajnal s svojim 4. a razredom. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Galerija
    Simona Hajnal s svojim 4. a razredom. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Špela Kuralt
    24. 10. 2026 | 12:00
    24. 10. 2026 | 12:11
    12:22
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    Učiteljica razrednega pouka ptujske osnovne šole Ljudski vrt je raziskovalka. Vsak dan išče nove načine, da bi motivirala otroke za branje, učenje, raziskovanje … Tako njeni učenci en dan preživijo z dinozavri, drug s čarovnicami, nato se prestavijo več kot sto let v zgodovino … V njenem razredu uporabljajo tehnologijo,­ so inovativni turistični vodniki, izjemni tekmovalci Malih sivih celic,­ zdaj se bo ukvarjala še z robotki. Pri njej učenci delajo vse, razen domače naloge ob petkih. Ker je ni.

    »Naša učiteljica je zelo prijazna, veliko hodimo v računalniško učilnico. Popestri dan, da je učenje zabavno,« je ob našem obisku o učiteljici Simoni Hajnal povedal Luka, učenec njenega 4. a razreda. Tudi njegovima sošolkama Lani in Lejli je najbolj všeč, da je prijazna. Tjaša je dodala, da zna biti tudi stroga. »Kakšen dan nam da daljši odmor, včasih ne da domače naloge. Jaz imam v šoli najraje naravoslovni dan, kakšen pohod ali kadar se učimo matematiko.« Ilan je spomnil, da zna biti malo huda, če kdo ne naredi naloge, Tanaja pa je zaključila: »Všeč mi je bilo, ko je prinesla stvari za v knjižnico in kotiček, da smo lahko brali. Skoraj vsak dan nekdo prebere eno knjigo in še kakšno naredimo skupaj za bralno značko.«

    Preden vzamejo v roke tiskano knjigo, se pripravijo z igrico, ki zahteva znanje o knjigah. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Preden vzamejo v roke tiskano knjigo, se pripravijo z igrico, ki zahteva znanje o knjigah. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    Branje povezuje

    Berejo res veliko, je povedala učiteljica. Ni jim težko, če je motivacija prava. Ob našem obisku so se kar grebli, kdo bo zavrtel tako imenovano bralno kolo na interaktivni tabli. Pa se je izpisalo, da morajo našteti knjige, ki imajo v naslovu žival. »Živalske novice!« je zaklical nekdo. Drugi je dodal: »Maček Muri.« Sledila je nova uganka. Naštej knjige, ki imajo v naslovu ime človeka. Pa smo slišali Brina Brihta, Harry Potter, Pika Nogavička … Učiteljica pravi, da so takšne igre zelo dobre za začetno motivacijo. V zadnjem delu učilnice ima pravo knjižnico, da so knjige in otroške revije vsem na dosegu roke in na voljo.

    Simona Hajnal poka od energije in idej. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Simona Hajnal poka od energije in idej. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    Njihova razredna knjižnica ima dva knjižničarja, tedensko ju zamenjajo. »Vsak dan beremo deset minut. Zdaj smo brali Roalda Dahla, ampak nabor knjig je različen. En učenec bere in določi naslednjega, ki knjigo vzame domov, da se lahko malo pripravi.« Pravi, da je spodbujanje branja danes nujno. »Vsako leto je manj tistih, ki radi berejo, ki posežejo po knjigi, ki dobro razumejo, kar preberejo. Da znajo utemeljiti, povedati, razložiti, zakaj je nekaj dobro oziroma jim je všeč.« Dodala je, da se je pri branju povezala celotna šola. »Na bralne ure prideta k nam učenca iz 8. razreda brat zgodbo za deset minut. Mi pa sodelujemo s 1. a. To pomeni, da včasih pridejo k nam na razredno uro, izvedemo kakšno uro igranja skupaj ali učenci prvošolce česa naučijo, jim berejo pravljice.«

    Imajo poseben jutranji pozdrav, ki jih spravi v dobro voljo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo
    Imajo poseben jutranji pozdrav, ki jih spravi v dobro voljo. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

    Ko ni napačnih odgovorov

    Učiteljici se zdi pomembno, da je pouk problemsko usmerjen. »Da učenci poskušajo rešiti neki problem in da ni napačnih odgovorov. Da si upajo, so kreativni in razvijajo domišljijo.« Včasih jim pri tem izdatno pomaga tudi sama. Čeprav poudarja pomen slovenskih praznikov, pred dnevom čarovnic pripravi tudi čarovniški dan. Delajo poskuse s sodo bikarbono in kisom, iz odpadne embalaže izdelajo čarovnico, matematične naloge so povezane s čarovniškimi poskusi, pri slovenščini pa berejo knjigo o čarovnicah. Otrokom rada pripravi tudi dan pouka izpred več kot sto let. Idejo je dobila v Šolskem muzeju, želela si je, da bi to doživeli tudi njeni učenci. Pa si je oblekla dolgo krilo, poskrbela za pravo pričesko in seveda palico. Otrokom je priskrbela pivnike, gosja peresa, učenci so seveda morali imeti roke na hrbtu … »Na koncu ugotovijo, da je dobro, da imajo učiteljico iz leta 2026.«

    Noč čarovnic z učiteljsko čarovnico na levi. FOTO: osebni arhiv
    Noč čarovnic z učiteljsko čarovnico na levi. FOTO: osebni arhiv

    Potem je tu še dinozavrski dan. Pri likovni umetnosti rišejo dinozavre, pri matematiki imajo dinozavrske naloge. »Besedilne naloge v smislu, koliko kosti pred koliko leti, kaj je milijon, kako bi ga zapisali … Pri slovenščini morajo opisati dinozavra. Imamo tudi praktično delo. V razred prinesem pesek, v katerega zakopljem kosti figuric dinozavra, kar je mogoče kupiti. Ko jih najdejo, sestavijo dinozavra in opišejo, kaj je nastalo. S tem vadijo tudi sodelovanje, timsko delo. Tega je sicer premalo. V današnji digitalni dobi je poudarek na empatičnosti in raziskovanju tistega, česar računalnik ni sposoben.«

    Učiteljica Simona Hajnal učencem odpira praktično vsa obzorja. FOTO: osebni arhiv
    Učiteljica Simona Hajnal učencem odpira praktično vsa obzorja. FOTO: osebni arhiv

    Prav empatičnost, vživljanje v drugega, odnosi … so danes največji izziv v šoli. »Da otroci začutijo, da jih imaš rad, da jih ima nekdo rad, da jim hoče dobro. Drugi izziv so starši. Pogovor, komunikacija s starši in odnos z njimi. O tem se dogovorimo na prvem roditeljskem sestanku. Imam pa govorilne ure tudi za učence. Lahko pridejo k meni po pouku na razgovor. Najprej si povemo dobre stvari, ker vsak človek jih ima, potem pa tiste, ki bi lahko bile boljše. Nato pa razpravljamo. Ne o ocenah, ampak o odnosu, učenju in obnašanju.«

    Potres? Ne, učenje!

    V četrtem razredu letos uvajajo nove učne načrte. »Mogoče sem pričakovala malo večjo spremembo glede vsebin in obsežnosti učnega načrta. Velike spremembe so pri metodah poučevanja. Veliko je eksperimentov, kar mi je zelo všeč. Učenje iz praktičnih stvari, vseživljenjskih. Sama temu dodajam še ure učim se učiti. To imamo vsak dan.« Otroci se namreč učijo na različne načine in vsakemu odgovarja nekaj drugega. Nekateri gredo tudi pod mizo. Ko so bile lani v okviru projekta Erasmus na obisku učiteljice s Sicilije, je rekla učencem, naj si najdejo prostor, kjer se bodo učili. »Nekaj otrok je šlo pod mizo. Učiteljice so mislile, da je potres, ker pri njih gredo otroci ob potresu pod mizo. Pa so hitro stopile med podboje vrat. Na koncu smo se vsi smejali.«

    Mladi turistični vodniki. FOTO: osebni arhiv
    Mladi turistični vodniki. FOTO: osebni arhiv

    Idej, kako narediti pouk bolj inovativen, ji ne zmanjka. Po razredu denimo nalepi QR-kode, otroci jih s tablicami skenirajo in tako ugotovijo, kaj morajo delati. Pri športu imajo narisane vaje, pri slovenščini sestavljajo povedi, pri matematiki se za kodo skrivajo računi … »Tak način jim je bolj všeč, kot pa da jim samo naročiš, naredite to in to. Delajo pa isto.«

    QR-kode učenci spoznavajo tudi v mestu, z lokalno skupnostjo in Centrom interesnih dejavnosti sicer zelo dobro sodelujejo. »Po Ptuju so QR-kode, kjer je vse zapisano o posamezni znamenitosti. Učenci gredo po mestu, jih skenirajo, potem pa doma pripravijo predstavitev. Naučim jih, kako lahko sami naredijo QR-kodo, da lahko to vključijo za sošolce. Pri vsem tem je najtežje voditi otroke pri kritičnem razmišljanju, ker internet daje goro informacij. Podatke je treba izbrati tako, da so otroku razumljivi. Da ne uporablja besed, ki jih ne razume. Ker mora te znati sošolcem naprej predstaviti.«

    Zmagovalci oddaje Male sive celice s svojo učiteljico. FOTO: osebni arhiv
    Zmagovalci oddaje Male sive celice s svojo učiteljico. FOTO: osebni arhiv

    Male sive celice

    Vodi tudi krožek malih sivih celic. Seveda gre za zdaj že kultni kviz, v katerem nastopajo ekipe treh učencev, po eden iz 7., 8. in 9. razreda. Ponosno pove, da se njihova ekipa vedno uvrsti med najboljših 30. »Glede na to, da je ekip 350, je to velik uspeh. Pred dvema letoma smo bili tudi zmagovalci!« Borba za članstvo v ekipi je velika in tudi interesa je ogromno. Najprej imajo vaje, nato naredi predizbor s testom. Tisti, ki se najbolje odrežejo, pridejo v ekipo.

    Pri njej je še digitalni krožek, po počitnicah bo dobila tudi robotke Kubo. »Začela bom s programiranjem. Tudi zato, da bom otroke z njimi pripravljala na tekmovanje v računalniškem mišljenju Bober.« Ker pa ni vse v digitalnih stvareh, vodi še en krožek, in sicer spretne prste. »To je za učence od 2. do 5. razreda. Sem precej tehnični tip. Otroke odpeljem v tehnično učilnico, kjer iz lesa izdelujemo izdelke za novoletni bazar, smrečice, magnetke … Praktične stvari, ki jih učenci lahko odnesejo domov.«

    Na dnevu, ko se prestavijo v času v šolo izpred stotih let, učenci ugotovijo, da ni tako slabo, če hodiš v šolo leta 2026. FOTO: osebni arhiv
    Na dnevu, ko se prestavijo v času v šolo izpred stotih let, učenci ugotovijo, da ni tako slabo, če hodiš v šolo leta 2026. FOTO: osebni arhiv

    Učiteljica je že več kot trideset let in ko poslušamo, s čim vse se ukvarja, ter gledamo nasmejane otroke, je jasno, da se je prav odločila, da ni šla študirat prava, čeprav je naredila sprejemne izpite. Je pa jasno, da so bili učenci najbolj veseli, ko so že v začetku tedna ob našem obisku slišali, da ne bo nobene naloge med počitnicami. »Tudi domače naloge ne dajem ob petkih. Počitnice so za počitek. Otroci naj izberejo aktivnosti, ki so povezane z naravo, živalmi in družino. Del dneva naj namenijo tudi branju. Res zelo poudarjam pomen branja, bralnega razumevanja in bralne pismenosti. Otroci, ki berejo, so razgledani, lažje komunicirajo in svet drugače dojemajo.«

    O projektu

    Učitelj sem! Učiteljica sem! je projekt, v okviru katerega predstavljamo učitelje, ki svoj poklic čutijo kot poslanstvo. Želimo si, da bi jim pokazali še več spoštovanja, podpore in ugleda, kar si tudi zaslužijo.
    ​Za­upamo jim namreč največ, kar imamo – svoje otroke in s tem prihodnost naših družin in družbe. Najboljše učitelje nam lahko pomagate najti tudi vi.

    Poznate učitelja, za katerega je njegov poklic življenjsko poslanstvo? Poznate učiteljico, ki naredi nekaj več in zna to izvabiti tudi iz učencev? Ste učitelj, ki ima rad svoje delo in išče inovativne načine poučevanja? Ste učiteljica, ki se zaveda, da je najpomembneje spodbujati otroke, da postanejo boljši ljudje? Prijavnico najdete na spletni strani uciteljsem.si, v njej pa na kratko odgovorite na vprašanja. Pošljete jo lahko tudi na uciteljsem@amcham.si ali po pošti na naslov AmCham Slovenija, Dunajska 167, 1000 Ljubljana (s pripisom Za kampanjo Učitelj sem! Učiteljica sem!).

    Učitelj sem! Učiteljica sem!
    Učitelj sem! Učiteljica sem!

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    19. 10. 2026 | 09:44
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    Gorenje že drugo leto zapored med 1 % najbolj trajnostnih podjetij na svetu

    Podjetje Gorenje gospodinjski aparati, ki je del skupine Hisense Europe, je že drugo leto zapored prejelo najvišje platinasto priznanje EcoVadis.
    Promo Delo 15. 10. 2026 | 11:05
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    Kaj se dogaja v Medexovih laboratorijih?

    Matični mleček je eden najbolj posebnih čebeljih pridelkov, pot od panja do končne stekleničke pa je precej dolga in zapletena.
    23. 10. 2026 | 07:21
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    Mlekarna Celeia predstavlja VEGSI, svojo prvo linijo rastlinskih izdelkov

    VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
    Promo Delo 14. 10. 2026 | 11:20
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    Desetletje zimske glasbene elegance v prestolnici

    Ljubljana bo februarja živela v znamenju vrhunske simfonične in komorne glasbe. Med 10. in 15. februarjem 2027 bo Zimski festival zaznamoval svojo 10. izvedbo.
    Promo Delo 16. 10. 2026 | 08:53
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    Poplava, požar: kakšen bo račun?

    Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
    14. 10. 2026 | 07:53
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    Kdo so ljudje v ozadju največjega energetskega projekta v Sloveniji (video)

    Slovenija se pripravlja na največji energetski projekt v svoji zgodovini, ki bi zaznamoval oskrbo z elektriko za več generacij. JEK 2 je v pripravljalni fazi, v kateri več kot 70 strokovnjakov preverja rešitve in pripravlja podlage, potrebne za odločitev o največji energetski naložbi v državi.
    19. 10. 2026 | 09:41
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    Zakaj z obiskom zdravnika tako radi odlašamo?

    Razlogov, zakaj odlašamo z obiskom zdravnika, je veliko. Včasih nas ustavijo različne obveznosti, drugič upamo, da bodo težave izzvenele same od sebe.
    Promo Delo 22. 10. 2026 | 09:52
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    Za živila lahko plačate tudi 500 evrov manj

    Mnogi mislijo, da je za prihranek treba sklepati kompromise. V resnici obstajajo pametnejši načini, kako zmanjšati stroške, ne da bi pri tem karkoli žrtvovali.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 14:19
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    Magazin  |  Zanimivosti
    ZAŠČITA

    Kaj vse se dogaja v vašem telefonu, ne da bi vedeli?

    Nevarnost ustavimo že pred vhodom, pomembno pa je tudi, kaj se dogaja na sami napravi.
    16. 10. 2026 | 12:55
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    Vrednosti baterijskega hranilnika določa strategija upravljanja

    Baterijski hranilnik lahko ob pravilnem upravljanju zniža stroške energije in omrežnine, poveča izrabo lastne sončne elektrarne in ustvari dodatne prihodke.
    23. 10. 2026 | 13:26
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    Magazin  |  Zanimivosti
    VPRAŠANJE VARNOSTI

    »Pričakujemo, da bodo kmalu ušli izpod nadzora«

    Marko Grobelnik z Inštituta Jožef Stefan in David Bevc s Telekoma Slovenije o gradnji AI infratrukture in agentih, ki se že odločajo sami.
    23. 10. 2026 | 08:20
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    INTERVJU

    Pri 21 letih je sprejel odločitev, ki mu je spremenila življenje (video)

    Kot dijak je prišel na prakso, danes pa je del ekipe, ki skrbi, da sodobna proizvodnja teče brez zastojev.
    Promo Delo 22. 10. 2026 | 08:10
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    Gospodarstvo  |  Novice
    PRESENETLJIVO

    50 evrov na mesec: izračun, ki vas bo presenetil

    Bi radi začeli investirati? Tudi 30 ali 50 evrov na mesec je lahko začetek. Pri dolgoročnem vlaganju sta pomembna predvsem čas in vztrajnost.
    15. 10. 2026 | 09:42
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    Magazin  |  Avtomobilno
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    Je čas za nov avto? Naredite korak naprej

    Preverite ugodnosti kampanje Pametna izbira Hyundai, možnosti menjave starega vozila in ponudbo zimskih pnevmatik za en evro.
    23. 10. 2026 | 09:20
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Bo pokojnina dovolj visoka za vse življenjske potrebe?

    Kolikšno pokojnino lahko pričakujemo in kaj lahko storimo za finančno varnost? Odgovore bodo 11. novembra na Brdu pri Kranju iskali priznani strokovnjaki.
    23. 10. 2026 | 08:34
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    Dreame X60 Pro Ultra Complete: tudi skriti kotički ne ostanejo nedosegljivi

    Prah se najraje skriva tam, kjer ga najtežje dosežemo – pod nizkim pohištvom, ob robovih sten in v ozkih kotičkih.
    Promo Delo 23. 10. 2026 | 09:24
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    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
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    Kaj morajo delodajalci urediti do leta 2028?

    Delodajalec, ki skrbi za svoje zaposlene, misli tudi na njihovo življenje po upokojitvi. S prispevkom k dodatni pokojnini jim pomaga varčevati za ta leta.
    20. 10. 2026 | 09:17
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    Magazin  |  Avtomobilno
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    Mesto, družina ali dolga potovanja? Izberite svoj Hyundai

    Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
    15. 10. 2026 | 13:14
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Na sodišču so jo izključili, zaposleni pa so bili razočarani

    Letošnja, že 18. konferenca podjetja Mikrografija pod naslovom »Inteligentno poslovanje v praksi – od podatkov do rezultatov«.
    Promo Delo 20. 10. 2026 | 14:06
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    Novice  |  Znanoteh
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    Paket res pričakujete. Bi prepoznali lažno sporočilo o dostavi?

    Spletni goljufi ne potrebujejo več slovničnih napak in očitno sumljivih sporočil. Njihove prevare so lahko videti presenetljivo pristne.
    Promo Delo 21. 10. 2026 | 12:28
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Napisali že več kot dva milijona življenjepisov

    Ko se prijavljaš na delovno mesto, je življenjepis prvi dokument, s katerim se predstaviš delodajalcu, pogosto pa mu priložiš še spremno pismo.
    16. 10. 2026 | 09:07
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Slovensko podjetje, od katerega bi se lahko učili tudi veliki

    Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi.
    13. 10. 2026 | 09:32
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    Gospodarstvo  |  Novice
    PRIHODNOST

    Več kot 1200 kilometrov, ki bodo odločali o naši usodi

    Slovenski prenosni sistem plina povezuje gospodarstvo z Evropo. Plinovodi ga razvijajo za zanesljivo oskrbo, večjo odpornost in nove vire energije.
    Promo Delo 21. 10. 2026 | 13:51
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    Gospodarstvo  |  Novice
    PRILOŽNOST

    V Avstriji nove priložnosti za Slovence

    Avstrijska Koroška slovenskim podjetjem ponuja možnosti za razvoj, raziskovalno sodelovanje in finančne spodbude. Preverite, kje lahko začnejo.
    Promo Delo 23. 10. 2026 | 10:46
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    Gospodarstvo  |  Novice
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    Kam s prihranki za prihodnost?

    UniCredit Bank ponuja dostop do skladov onemarkets in naložbenih strategij priznanih svetovnih upravljavcev.
    22. 10. 2026 | 10:15
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    Gospodarstvo  |  Krožno gospodarstvo
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    Kako slovenske občine odkrivajo nove priložnosti

    Lokalne skupnosti iščejo nove načine, kako iz obstoječih virov razviti rešitve za okolje, gospodarstvo in prebivalce.
    23. 10. 2026 | 11:02
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    Magazin  |  Avtomobilno
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    Električni avtomobili brez skrbi zaradi dosega? Mercedes spreminja pravila igre

    Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
    Promo Delo 13. 10. 2026 | 08:56
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Od garažnih začetkov na Jesenicah do prepoznavnosti po vsej državi

    Slovenskega velikana Mimovrste poznamo vsi, a njegovi začetki so bili skromni, zgodba pa danes govori o uspehu.
    22. 10. 2026 | 14:21
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    Magazin  |  Zanimivosti
    ORODJE

    Zakaj bi plačevali, če lahko to dobite brezplačno?

    Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
    Promo Delo 19. 10. 2026 | 08:38
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Našli so pot do ljudi, ki odločajo o milijonskih poslih

    Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
    Promo Delo 19. 10. 2026 | 09:13
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    Magazin  |  Zanimivosti
    KAKOVOST

    Škof: »Japonska zahteva, da se testi izvedejo pri njih« (video)

    Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
    15. 10. 2026 | 10:20
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    Magazin  |  Svet so ljudje
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    Po 15 letih je vodstvo jasno povedalo, kdo je zaslužen za uspeh

    Zgodba o rasti, tehnološkem napredku in nenehnih spremembah je zgodba o ljudeh, ki so s svojim znanjem in predanostjo postavljali temelje razvoja.
    Promo Delo 20. 10. 2026 | 13:18
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