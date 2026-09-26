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    Slovenija

    Z učiteljico podaljšanega bivanja od prvih vejic do prvega rock koncerta

    Taja Užnik bi lahko učila slovenščino, a raje v podaljšanem bivanju z užitkom jé zarečeni kruh in podira meje.
    Ob našem prihodu so z učenci brali Kokoško Tajo. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Galerija
    Ob našem prihodu so z učenci brali Kokoško Tajo. FOTO: Voranc Vogel/Delo
    Špela Kuralt
    26. 9. 2026 | 12:00
    26. 9. 2026 | 12:31
    11:33
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    Učiteljica slovenščine, ki je že dvajset let v oddelku podaljšanega bivanja na ljubljanski Osnovni šoli Ledina, je ena tistih, ki bi si jih za svoje otroke želel vsak. Otroke vidi, posluša in predvsem čuti. V podaljšanem bivanju jim želi dati vse tisto, za kar pri pouku ni časa, doma pa velikokrat ne možnosti. Pri njej spoznajo vse mogoče rock legende, navdušeno berejo, v razredu pa ji družbo ves čas delata tudi gospa Slovnica in gospod Pravopisko. Slovenščino pa uči najmlajše učence iz drugih držav.

    Učiteljica Tatjana Užnik, ki jo vsi kličejo učiteljica Taja in tako se podpisuje tudi sama, je učiteljica, ki vzgaja. Učenci jo sicer najprej povezujejo s kosilom. Ko se pojavi v razredu, namreč vedo, da je čas, da gredo jest. Vzgoja se takoj začne. »Pred dvema letoma sem prvič opazila, da otroci v drugem razredu ne znajo več uporabljati pribora. Takoj sem vedela, v čem je problem. Dostava hrane. Starše sem opozorila, naj otroka vendarle naučijo uporabljati pribor, da ne jedo solate in mesa z rokami. Letos je pa kar v redu.«

    Z otroki veliko ustvarjajo. FOTO: osebni arhiv
    Z otroki veliko ustvarjajo. FOTO: osebni arhiv

    Morda se v oddelku podaljšanega bivanja, OŠ Ledina še nima novega razširjenega programa, najbolj opazijo tiste povsem življenjske situacije. Učiteljica razlaga, da se je v dvajsetih letih veliko spremenilo. »Starši si mogoče ne vzamejo toliko časa za svojega otroka. Moraš si vzeti čas, da mu pripraviš hrano, da ga naučiš rezati meso. Preseneča me, da se velikokrat nič ne spremeni, ko učitelji kaj naročimo v dobro otroka. Recimo, naj si uredi potrebščine. Otrok je samo otrok in potrebuje vodstvo staršev. Je pa življenje res hitrejše. Včasih je popoldansko delo bolj mirno potekalo. Zdaj pa otroka potegnejo od popoldanske malice, ko smo vsi umirjeni, ker imajo avto parkiran in se mudi.«

    Zarečeni kruh

    V podaljšanem bivanju sprva ni hotela delati. Na zavodu za zaposlovanje je prosila, naj jo kot profesorico slovenščine pošljejo kamor koli, samo ne v podaljšano bivanje. Pa je pristala prav tam. »To je zarečeni kruh, ki ga še zdaj z največjim užitkom jem.« Učni načrt ni zacementiran, otrokom lahko daje širino. »Stvari, ki jih ne dobijo doma, drug pogled na svet. Vedno pa izhajam iz tega, da učim tako, kot bi želela, da bi učitelji učili moje otroke, če bi jih imela.«

    Ko daš otrokom moč, naredijo vse. Tu je ekoučiteljica Julija pregledovala naloge. FOTO: osebni arhiv
    Ko daš otrokom moč, naredijo vse. Tu je ekoučiteljica Julija pregledovala naloge. FOTO: osebni arhiv

    Očitno jo učenci vidijo kot mamo, saj se kdaj tudi zmotijo in jo pokličejo – mami. Tudi oči je že bila, se nasmeji. Za to, koga bo držala za roko, je morala narediti seznam. Pa se je domislila, da se za njeno roko lahko »borijo« s pravopisom. »Če boš pravilno napisal – v ponedeljek, datum – boš moja desna roka. Če ne bo vejic pred in za datumom, pač ne boš. To je sicer snov za višje razrede, ampak postavljanje vejic levo in desno od datuma znajo moji učenci že v drugem razredu. Samo zato, ker hočejo biti moja leva in desna roka.« V razredu ima vedno gospo Slovnico in gospoda Pravopiska. Že prvi dan jih nauči šteti. Ena, dve … in ne ena, dva. Da se v slovenščini reče vsa čast in da ni pravilno bom bil.

    Po pouku in kosilu vedno delajo domačo nalogo, ki jo v celoti pregleda in označi morebitne napake, potem je čas za sprostitev zunaj, za ustvarjanje, pa tudi za zgodbe z globljim pomenom. Otroke na prav poseben način spodbuja k branju, vključeni so v Ekobranje za ekoživljenje. »Ker otroci po večini nočejo brati, sem se odločila za trik. Dala sem jim moč. Učenci postanejo eko učitelji, ki delijo štampiljke. Da postanejo eko učitelji, morajo prebrati knjigo, ki je na seznamu za ekobranje, potem jo pa pred učenci kot učitelji predstavijo, razložijo, kaj so prebrali. Pripraviti morajo tudi izdelek, vse dam spomladi na razstavo.«

    Posaditi drevo sredi učilnice sploh ni tako težko. FOTO: osebni arhiv
    Posaditi drevo sredi učilnice sploh ni tako težko. FOTO: osebni arhiv

    Očitno je bila ta spodbuda za otroke izjemna. »Nikoli se mi še ni zgodilo, da so otroci še isti dan, ko sem jim predstavila projekt, odšli v knjižnico. Ena deklica pa je že naslednji dan oznanila, da bo učiteljica. Knjigo je prebrala, pripravila vprašanja za učence, imela narejen izdelek. Vse je imela. Prepričana sem, da bo do konca septembra že osvojila eko bralno značko.«

    Gremo na koncert

    Številne generacije pa so si učiteljico Tajo najbolj zapomnile po njeni rockerski duši. Na mednarodni dan miru, ki smo ga zaznamovali ta teden, otroci spoznavajo Johna Lennona, o njem je naročila tudi knjige, ki jih je brala (in sproti prevajala) otrokom. »Na ta dan predvajam njegovo Imagine, potem plešemo na pesem Give Peace A Chance.« Njena najljubša pesem sicer pripada skupini Guns'n'Roses. Na »moje sladko dete« oziroma Sweet Child O' Mine sta z učencem skupaj zaplesala na valeti. Učiteljica namreč v vsakem otroku išče tisto, v čemer je res dober. V čemer lahko zablesti. Sama pleše swing in za ta ples je navdušila tudi tega učenca ter njegovi mami predlagala, naj ga vpiše v plesno šolo. »Res je bilo pomembno, da me je ta mama slišala. Mislim, da je bil celo prvak v solo swingu. Skupaj sva enkrat plesala pred kavarno Union, kjer je bil ulični swing, in takrat je nastal posnetek najinega plesa. Pa sem rekla, naj ga shranijo in ga bomo, ko bo prišel do valete, predvajali. Ni bilo samo to! Skupaj sva potem ta ples še enkrat odplesala v živo na valeti, v ozadju pa se je vrtel stari posnetek, ko je bil on še majhen, jaz pa blond.«

    Številne generacije so si učiteljico Tajo najbolj zapomnile po njeni rockerski duši. FOTO: osebni arhiv
    Številne generacije so si učiteljico Tajo najbolj zapomnile po njeni rockerski duši. FOTO: osebni arhiv

    Otrokom je odpirala obzorja in meje tudi v prostem času. Začelo se je s poslušanjem skladb skupine Hamo&Tribute2Love v šoli. Prek njihovega videospota so se učili praznike in kaj so koledniki, učenci pa so na pesmi z veseljem plesali. Padla je ideja, da bi šli skupaj na koncert. Dogovorila se je s starši in na koncert omenjene skupine odpeljala enajst otrok. Sreča ali pa usoda je hotela, da so prišli prav pred njihov kombi, kjer so se fotografirali s skupino, fotografija pa je pristala v videospotu Ideje boga. »Nič ni bilo dogovorjeno, a zdaj so za večno tam ovekovečeni.« Seveda so dobili tudi avtograme, vendar se ni končalo le pri tem. »Na koncert sem jih dobro pripravila. Da so vedeli, kako se je treba na takem kulturnem dogodku obnašati, kaj pomeni, če si predskupina. Tudi miselni vzorec smo naredili v zvezek. Predskupina je bila Masharik. Maša Bogataj iz te skupine je kasneje zasledila slike ene od učenk in zagledala narisano sebe. Pa je to objavila na svojem storyju. Ko sem to videla, sem vzpostavila stik z gospo Mašo, ki je nato prišla v naš razred, otroci so z njo zapeli in naredili intervju. Da je bilo poučno. To je drugi razred! Sploh ne vedo, da se učijo.«

    Učiteljica z velikim U

    Tri deklice je učiteljica posebej prevzela. »To so moje rockerice. Ena se uči bobne, ena kitaro, ena je rada pela. Ko je bila skupina Masharik v Kinu Šiška, sem pisala mamam, da z veseljem peljem svoje rockerice na koncert. Takrat že dolgo niso bile v podaljšanem bivanju.«

    Otroke na prav poseben način spodbuja k branju. FOTO: osebni arhiv
    Otroke na prav poseben način spodbuja k branju. FOTO: osebni arhiv

    Tudi v šoli so njene ideje izjemne. Pred leti je za silvestrovanje, ko so imeli tematiko silvestrovanja po svetu, pripravila silvestrovanje z Adamsovimi. »Prebrala sem, da gredo v Čilu za silvestrovo na grobove in s pokojniki jedo in praznujejo novo leto. Moji pokojniki so bili pa rock legende. Za decembrsko predstavo smo imeli grobove, iz katerih so vsakih 15 ali 20 sekund skočili, recimo, Amy Winehouse, George Michael, John Lennon, Elvis Presley … Z njimi pa je praznovala družina Adams.«

    Slovenščino danes uči najmlajše, katerih materni jezik ni slovenščina. Učila je že otroke iz Eritreje, Rusije, Ukrajine, Srbije, Bangladeša, Kitajske … »Hodila sem na filozofsko fakulteto, zdaj pa delam z majhnimi otroki, ki še ne znajo pisati, tako da delamo s sličicami. Ampak sem se tudi tega naučila. Velik dosežek je bil, ko sem slovensko naučila otroke iz Eritreje, ki je čisto druga jezikovna skupina.« Delala je tudi v bolnišnični šoli in pravi, da se je tam počutila res kot učiteljica z velikim U. A Taja je Učiteljica za vse učence, od tistih, ki zaradi nje prepoznajo, kdaj je čas kosila, do tistih, s katerimi žura na koncertih, in tistih, ki po nekaj mesecih prvič spregovorijo v slovenščini.

    O projektu

    Učitelj sem! Učiteljica sem! je projekt, v okviru katerega predstavljamo učiteljice in učitelje, ki svoj poklic čutijo kot poslanstvo. Želimo si, da bi dobili še več spoštovanja, podpore in ugleda, kar si tudi zaslužijo. Za­upamo jim namreč največ, kar imamo – svoje otroke in s tem prihodnost naših družin in družbe. Najboljše učitelje nam lahko pomagate najti tudi vi.

    Poznate učitelja, za katerega je njegov poklic življenjsko poslanstvo? Poznate učiteljico, ki naredi nekaj več in zna to izvabiti tudi iz učencev? Ste učitelj, ki ima rad svoje delo in išče inovativne načine poučevanja? Ste učiteljica, ki se zaveda, da je najpomembneje spodbujati otroke, da postanejo boljši ljudje? Prijavnico najdete na spletni strani uciteljsem.si, v njej pa na kratko odgovorite na vprašanja. Pošljete jo lahko tudi na uciteljsem@amcham.si ali po pošti na naslov AmCham Slovenija, Dunajska 167, 1000 Ljubljana (s pripisom Za kampanjo Učitelj sem! Učiteljica sem!).

    Učitelj sem! Učiteljica sem!
    Učitelj sem! Učiteljica sem!

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    »Naredil sem napako, ki je do konca življenja ne morem popraviti.« Janez Hudej je imel osemnajst let, ko se mu je zgodila prometna nesreča, po kateri je ostal na invalidskem vozičku. Tistega večera se je brez čelade in z nedelujočo lučjo na motorju odpeljal v temo, zapeljal s ceste in trčil v podrto drevo. Danes kot ambasador Zavoda VOZIM pripoveduje svojo zgodbo mladim z enim ciljem: da bi se sami odločili drugače.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 12:54
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    Dve zlati medalji za Barcaffè espresso

    India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
    Promo Delo 25. 9. 2026 | 09:57
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    Mercedes-Benz CLA: elektrificiran, brez obveznega polnjenja

    Želite prednosti elektrificirane vožnje, ne da bi morali razmišljati o polnjenju? Mercedes-Benz CLA prinaša prav to.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 08:51
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    Magazin  |  Zanimivosti
    DOGODEK

    Peter Prevc brez olepševanja

    Peter Prevc in drugi izjemni govorci bodo skozi zgodbe iz športa, gospodarstva, tehnologije in družbe pokazali, kaj pomeni vztrajati, ko pot naprej ni jasna.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:14
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    Novice  |  Slovenija
    ZAVAROVANJE

    Podjetja se srečujejo z manj vidnim problemom (video)

    Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
    22. 9. 2026 | 09:00
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Drugi dom v Istri: ko se kakovost bivanja sreča z dolgoročno vrednostjo

    Le nekaj ur od Slovenije lahko nepremičnina ob morju postane veliko več kot počitniški dom – prostor za življenje, zasebnost in dolgoročno ohranjanje vrednosti.
    21. 9. 2026 | 08:36
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Pri Windowsih vas tokrat lahko preseneti račun

    Programska oprema je eden od ključnih delov vsakega računalnika, ne glede na to, ali ga uporabljamo pri delu, študiju ali za vsakodnevna opravila.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 10:06
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    V osmih tednih do konkretnih rezultatov

    O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
    25. 9. 2026 | 08:50
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Miti in legende, ki jim še vedno verjamemo

    Pri vlaganju v sklade se mnogo investitorjev še vedno zanaša na notranje občutke, mite in legende pri izbiri tega, kam bodo vložili svoj denar.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:01
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    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBRODELNI TEK

    Kam v soboto zvečer?

    Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
    23. 9. 2026 | 11:32
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    Magazin  |  Avtomobilno
    POLNJENJE

    Deset vozil se polni. Kako se izogniti najdražjim cenam? (video)

    Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit sistem.
    22. 9. 2026 | 11:50
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Stvari, ki jih v trgovini plačujemo, pa jih ne odnesemo domov

    Na polici stoji izdelek. Ste se kdaj vprašali, kakšna je njegova zgodba? Od recepta do embalaže in prevoza v trgovino – ker vse to določa tudi njegovo ceno.
    21. 9. 2026 | 15:10
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Drobna molekula iz panja je pritegnila pozornost znanstvenikov

    Kaj nam njegova posebna maščobna kislina 10-HDA pove o izvoru, sestavi in raziskavah
    17. 9. 2026 | 12:21
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    Magazin  |  Zanimivosti
    SONČNA PRIHODNOST

    Slovenske železnice razkrivajo novosti

    Projekt Sejemo sončno prihodnost Slovenske železnice izvajajo z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji.
    Promo Delo 18. 9. 2026 | 08:52
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Štirje junaki zbrali 20 tisočakov

    Eurospin je deveto leto sodelovanja z Zvezo prijateljev mladine Slovenije sklenil z donacijo v višini 20.000 evrov za delovanje TOM telefona®.
    Promo Delo 16. 9. 2026 | 15:31
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline

    Ob svetovnem dnevu živali, ki ga zaznamujemo 4. oktobra, se vsako leto spomnimo tudi tistih živali, ki nimajo svojega doma, varnosti in topline.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 14:08
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    Gospodarstvo  |  Novice
    ARENA TEHNOLOGIJ

    »To je tisti 'Apollo učinek', ki ga Slovenija potrebuje.«

    Pred letom dni je učiteljica pogledala svoje učence in rekla: »Še nikoli nisem videla toliko iskric v njihovih očeh.« Učitelji iz sosednjih šol so rekli isto.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 10:26
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    Magazin  |  Zanimivosti
    OSKRBOVALNE VERIGE

    Kaj se dogaja v Zalogu

    Zagotavljanje zanesljivih, učinkovitih in odpornih logističnih rešitev, ki odgovarjajo na vse zahtevnejše potrebe oskrbovalnih verig.
    Promo Delo 21. 9. 2026 | 14:16
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    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    S to napravo prihranite 75 odstotkov

    Ker je tehnologija dostopna tudi najmlajšim in povzroča mnoge težave, za nezbranost pri učenju okrivimo telefon. Pozabimo pa na preprosto, a pomembno dejstvo.
    Promo Delo 24. 9. 2026 | 07:53
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    Magazin  |  Zanimivosti
    NORO

    Preden račun iz trgovine zmečkate, ga fotografirajte

    Nakupovanje v Supernovi ti septembra prinese še več veselja.
    Promo Delo 17. 9. 2026 | 16:02
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    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGETIKA

    Vaš konkurent kupuje dražjo elektriko, a zanjo plača manj. Kako?

    Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
    24. 9. 2026 | 09:41
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Gorivo je drago, a ob četrtkih se voznikom dizla splača na bencinski servis

    Cene goriva so se v zadnjem obdobju povzpele na rekordne ravni, zato vozniki še bolj pozorno spremljajo, kako lahko pri vsakodnevnih poteh kaj prihranijo.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 13:12
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    Magazin  |  Zanimivosti
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    Dupuytrenova kontraktura: krčenje prstov na roki

    Če na dlani opazite zatrdlino, opazujte njeno spreminjanje.
    Promo Delo 23. 9. 2026 | 09:19
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