Učitelje so pozvali kar po facebooku

Ljubljana – Ministrstvo za šolstvo je 20. junija po facebooku pozvalo učitelje, naj se vključijo »v proces prenove učnih načrtov posameznih predmetov«. Anketa je bila povsem odprta, lahko bi jo izpolnjevali tudi učenci. Pri slovenščini so učni načrt posodobili že pred leti, posodobljeni začne veljati 1. septembra. Učitelji pa opozarjajo, da bistvenih sprememb ni in da pouk ne bo spremenjen. »Trenutno veljavni učni načrt obsega 111 strani, ta, ki bo začel veljati 1. septembra, pa 78. Na prvi pogled sem bila navdušena. Potem pa sem ga začela brati. Strani so se mi zdele gosto tipkane, tekst pa zelo znan, tako ...